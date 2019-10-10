Посмотрите на «навигатор Судного дня»

Источник материала: IT.Tut.by

Навигатор «Судного дня» — высокоточная инерциальная система наведения Advanced Inertial Reference Sphere (AIRS) межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) LGM-118A Peacekeeper — являлась вершиной соответствующих технологий времен холодной войны, пишет Lenta.ru, ссылаясь на The Drive .

Американское издание, ссылаясь на книгу Мартина Миллера, посвященную оружию массового уничтожения, напоминает, что, «вместо того чтобы быть установленной на карданной подвеске, [собранная из 19 000 отдельных частей] сфера [AIRS] плавает во фторуглеродной жидкости внутри внешней оболочки».

Подобное решение, согласно The Drive, обеспечило круговое вероятное отклонение (КВО) LGM-118A Peacekeeper, снятой с вооружения в сентябре 2005 года, на 40 метров в отличие от такого же параметра у действующей МБР LGM-30G Minuteman III, который составляет 240 метров.

Таким образом издание прокомментировало высококачественный снимок AIRS, выложенный в Twitter пользователем atomicarchive.

В июле 2018 года The Drive обратило внимание на ролик Минобороны России , демонстрировавший натурный образец океанской многоцелевой системы «Посейдон», где атаке подверглась авианосная ударная группа во главе с кораблем, построенным по схеме Short Take-Off But Arrested Recovery (STOBAR) (в настоящее время корабли стоят на вооружении только у Китая, Индии и России).