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Посмотрите на «навигатор Судного дня»
11.10.2019 11:26 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Навигатор «Судного дня» — высокоточная инерциальная система наведения Advanced Inertial Reference Sphere (AIRS) межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) LGM-118A Peacekeeper — являлась вершиной соответствующих технологий времен холодной войны,
Американское издание, ссылаясь на книгу Мартина Миллера, посвященную оружию массового уничтожения, напоминает, что, «вместо того чтобы быть установленной на карданной подвеске, [собранная из 19 000 отдельных частей] сфера [AIRS] плавает во фторуглеродной жидкости внутри внешней оболочки».
Подобное решение, согласно The Drive, обеспечило круговое вероятное отклонение (КВО) LGM-118A Peacekeeper, снятой с вооружения в сентябре 2005 года, на 40 метров в отличие от такого же параметра у действующей МБР LGM-30G Minuteman III, который составляет 240 метров.
Таким образом издание прокомментировало высококачественный снимок AIRS,
В июле 2018 года The Drive
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Навигатор «Судного дня» — высокоточная инерциальная система наведения Advanced Inertial Reference Sphere (AIRS) межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) LGM-118A Peacekeeper —...
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