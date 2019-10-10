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В России солдат опрокинул артустановку. Ему придется заплатить 400 тысяч долларов

11.10.2019 13:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Нальчикский гарнизонный суд постановил взыскать 25,4 миллиона российских рублей (почти 400 тысяч долларов) с военнослужащего Никиты Проскурина в пользу Минобороны России. Об этом пишет Lenta.ru, ссылаясь на «Коммерсантъ».

В России солдат опрокинул артустановку. Ему придется заплатить 400 тысяч долларов
Фото: adt.by

По данным издания, суд признал Проскурина виновным в повреждении военной техники. На выезде из Магаса в Ингушетии, управляя тягачом с прицепом, на котором была закреплена самоходная артиллерийская установка (САУ) 2С7 «Пион», солдат резко затормозил, из-за чего САУ опрокинулась на асфальт. Техника получила повреждения, после которых не подлежит восстановлению.

Солдата обвинили в том, что это произошло из-за того, что он плохо закрепил САУ на платформе прицепа. Суд удовлетворил иск Минобороны о взыскании с Проскурина стоимости артустановки.

В статье отмечается, что в июле 2019 года Ставропольский военный суд рассматривал аналогичное дело — управлявший боевой машиной «Панцирь-С» военнослужащий позволил технике опрокинуться, чем причинил Минобороны ущерб в размере 17,4 миллиона российских рублей. Суд взыскал с него размер одного месячного оклада и стоимость судебных издержек — 41,4 тысячи рублей.

САУ 2С7 «Пион» — одна из мощнейших пушек в мире. Она может использовать даже ядерные боеприпасы.

 
 
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Нальчикский гарнизонный суд постановил взыскать 25,4 миллиона российских рублей (почти 400 тысяч долларов) с военнослужащего Никиты Проскурина в пользу Минобороны...
 
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