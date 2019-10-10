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Как создатель популярных компьютерных игр попал в крупнейший скандал, и зачем об этом знать
11.10.2019 14:09 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Недавно компания Blizzard Entertainment оказалась в центре едва ли не самого масштабного скандала, связанного с компьютерными играми, за последние годы. При этом в деле оказались замешаны правительства Китая и США. Мы попытались разобраться, что произошло, и как это может повлиять на индустрию видеоигр.
Что произошло
Blizzard Entertainment — американский разработчик и издатель компьютерных игр. В его актив входит несколько крупнейших онлайн-проектов, в которые играют миллионы игроков по всему миру, в том числе и Hearthstone.
Это карточная онлайн-баталия, где главная цель — победить соперника и не дать уничтожить своего персонажа. В Hearthstone играют и профессиональные киберспортсмены на мировых турнирах c внушительными призовыми фондами.
Пятого октября компания
Что за протесты и причем тут Blizzard
Протесты в Гонконге
Массовые акции привели к тому, что правительство отказалось от этого законопроекта. Однако теперь демонстранты требуют рассмотрения дела о жестокости полиции, демократических реформ и отставки главы Гонконга Керри Лам. В пиковые моменты в протестах принимало участие до двух миллионов человек.
В своем блоге Blizzard заявила, что Чун Нг Вай нарушил правила проведения соревнований. По мнению компании, «игрокам не разрешается «участвовать в любом действии, которое, по собственному усмотрению Blizzard, приносит игроку дурную славу, оскорбляет часть или группу общества или иным образом наносит ущерб имиджу Blizzard».
«Китай заставляет мир быть авторитарным»
Но такой шаг со стороны Blizzard, мягко говоря, понравился далеко не всем. Причем как со стороны других игроков, так и сотрудников самой компании. Последние даже заклеили бумагой лозунги «Мыслить глобально» и «Нам важен каждый голос» на каменных плитах, расположенных возле штаб-квартиры компании.
Несколько дней назад группа из 30 несогласных с решением о бане сотрудников Blizzard даже вышли на протест против руководителей корпорации. «Игромания»
Позже свое несогласие с руководством Blizzard стали показывать люди, непосредственно не связанные с корпорацией. Так, например, Марк Керн — один из руководителей по разработке оригинального Word of Warcraft — выступил против своего бывшего работодателя.
В знак протеста мужчина отменил подписку на World of Warcraft Classic — одну из версий собственной игры.
В Twitter разработчик написал: «Мы находимся в ситуации, при которой бесконечные деньги коммунистической партии контролируют наши американские ценности. Мы подвергаем цензуре наши игры и фильмы для Китая. А теперь игровые компании пытаются заткнуть рты тем, кто высказывается за свободу и демократию. Китай заставляет мир быть авторитарным».
В дело включились сенаторы США
После этого массовую «травлю» Blizzard было уже не остановить. В соцсетях и форуме Reddit начали появляться сообщения, призывающие бойкотировать компанию и отказаться от их игр. Множество пользователей решили последовать этой идее.
Так появился хештег
Своеобразной вишенкой на торе стали выступления членов Конгресса США. Meduza
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Что говорят Blizzard, другие разработчики и журналисты
Официальных заявлений Blizzard Entertainment на момент публикации материала по поводу происходящего пока не поступало. Вместе с тем, другие игровые корпорации начали говорить, что не собираются следовать такой практике.
Например, представители Epic Games, занимающиеся продвижением популярной игры Fortnite,
В русскоязычном интернете похожее мнение, например, разделил известный блогер Антон Логвинов, занимающийся выпуском обзоров и других роликов игровой тематики.
— Мы много лет говорим: игры вне политики, стараемся ее не касаться, но политика с каждым годом все больше приходит на нашу территорию — ничего с этим поделать нельзя, — заявил Антон на своем YouTube. — Это неминуемо ведет к тому, что мы будем терять смелые сюжеты и смелые концепты. В играх все больше разработчиков будет стесняться высказываться открыто, и мы будем получать все менее реалистичные сюжеты без философских аллюзий. Это очень печально.
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Недавно компания Blizzard Entertainment оказалась в центре едва ли не самого масштабного скандала, связанного с компьютерными играми, за последние годы. При этом в деле...
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