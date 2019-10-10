Как создатель популярных компьютерных игр попал в крупнейший скандал, и зачем об этом знать

Источник материала: IT.Tut.by

Недавно компания Blizzard Entertainment оказалась в центре едва ли не самого масштабного скандала, связанного с компьютерными играми, за последние годы. При этом в деле оказались замешаны правительства Китая и США. Мы попытались разобраться, что произошло, и как это может повлиять на индустрию видеоигр.



Фото: Gordon Tarpley / wikipedia

Что произошло

Blizzard Entertainment — американский разработчик и издатель компьютерных игр. В его актив входит несколько крупнейших онлайн-проектов, в которые играют миллионы игроков по всему миру, в том числе и Hearthstone.

Это карточная онлайн-баталия, где главная цель — победить соперника и не дать уничтожить своего персонажа. В Hearthstone играют и профессиональные киберспортсмены на мировых турнирах c внушительными призовыми фондами.



Скриншот из уже удаленной видеозаписи, в которой Чун Нг Вай высказывается за протесты в поддержку протестов в Гонконге

Пятого октября компания забанила профессионального игрока по имени Чун Нг Вай. Он открыто поддержал протесты в Гонконге во время одного из матчей. В интервью, которое игрок дал после своей победы, НГ Вай крикнул: «освободите Гонконг, революция нашего века!». После этого компания запретила профессиональному киберспортсмену участвовать в соревнованиях следующие 12 месяцев и аннулировала его выигрыш.

Что за протесты и причем тут Blizzard

Протесты в Гонконге продолжаются с начала июня. Волнения в специальном административном районе КНР вспыхнули как ответ на проект закона об экстрадиции на материковую часть Китая лиц, подозреваемых в совершении преступлений.

Массовые акции привели к тому, что правительство отказалось от этого законопроекта. Однако теперь демонстранты требуют рассмотрения дела о жестокости полиции, демократических реформ и отставки главы Гонконга Керри Лам. В пиковые моменты в протестах принимало участие до двух миллионов человек.

В своем блоге Blizzard заявила, что Чун Нг Вай нарушил правила проведения соревнований. По мнению компании, «игрокам не разрешается «участвовать в любом действии, которое, по собственному усмотрению Blizzard, приносит игроку дурную славу, оскорбляет часть или группу общества или иным образом наносит ущерб имиджу Blizzard».

«Китай заставляет мир быть авторитарным»

Но такой шаг со стороны Blizzard, мягко говоря, понравился далеко не всем. Причем как со стороны других игроков, так и сотрудников самой компании. Последние даже заклеили бумагой лозунги «Мыслить глобально» и «Нам важен каждый голос» на каменных плитах, расположенных возле штаб-квартиры компании.

Not everyone at Blizzard agrees with what happened. Both the «Think Globally» and «Every Voice Matters» values have been covered up by incensed employees this morning. pic.twitter.com/I7nAYUes6Q — Kevin Hovdestad (@lackofrealism) October 8, 2019

Несколько дней назад группа из 30 несогласных с решением о бане сотрудников Blizzard даже вышли на протест против руководителей корпорации. «Игромания» пишет , что разработчики собрались у статуи орка в главном кампусе фирмы, чтобы они было хорошо видны работодателям. В руках недовольные специалисты держали зонтики — своеобразный символ гонконгских протестантов.





Позже свое несогласие с руководством Blizzard стали показывать люди, непосредственно не связанные с корпорацией. Так, например, Марк Керн — один из руководителей по разработке оригинального Word of Warcraft — выступил против своего бывшего работодателя.

But now we are in a situation where unlimited Communist money dictates our American values. We censor our games for China, we censor our movies for China. Now, game companies are silencing voices for freedom and democracy. China is dictating that the world be authoritarian. — Mark Kern (@Grummz) October 9, 2019

В знак протеста мужчина отменил подписку на World of Warcraft Classic — одну из версий собственной игры.

В Twitter разработчик написал: «Мы находимся в ситуации, при которой бесконечные деньги коммунистической партии контролируют наши американские ценности. Мы подвергаем цензуре наши игры и фильмы для Китая. А теперь игровые компании пытаются заткнуть рты тем, кто высказывается за свободу и демократию. Китай заставляет мир быть авторитарным».

В дело включились сенаторы США

После этого массовую «травлю» Blizzard было уже не остановить. В соцсетях и форуме Reddit начали появляться сообщения, призывающие бойкотировать компанию и отказаться от их игр. Множество пользователей решили последовать этой идее.

Так появился хештег #BoycottBlizzard — им недовольные действиями корпорации начали отмечать посты, на которых показывают, как отменяют подписки на игры Blizzard в знак солидарности с протестами в Гонконге. Ситуацию начали обыгрывать и в мемах, в которых разными способами высмеивают действия компании:

Своеобразной вишенкой на торе стали выступления членов Конгресса США. Meduza пишет : по словам демократа Рона Уайдена, Blizzard «показала, что готова унижаться перед коммунистической партией Китая». Политик отметил, что «ни одна американская компания не должна подвергать цензуре призывы к свободе ради быстрого заработка».

Blizzard shows it is willing to humiliate itself to please the Chinese Communist Party. No American company should censor calls for freedom to make a quick buck. https://t.co/rJBeXUiwYS — Ron Wyden (@RonWyden) October 8, 2019

Похожее мнение высказал Республиканец Марко Рубио. «Люди, не живущие в Китае, должны или заниматься самоцензурой, или сталкиваться с увольнениями и отстранениями», — отметил сенатор.

Что говорят Blizzard, другие разработчики и журналисты

Официальных заявлений Blizzard Entertainment на момент публикации материала по поводу происходящего пока не поступало. Вместе с тем, другие игровые корпорации начали говорить, что не собираются следовать такой практике.

Например, представители Epic Games, занимающиеся продвижением популярной игры Fortnite, заявили : «Epic поддерживает право каждого выражать свои взгляды на политику и права человека. Мы не будем запрещать или наказывать игрока Fortnite или создателя контента за то, что он говорит на эти темы».

В русскоязычном интернете похожее мнение, например, разделил известный блогер Антон Логвинов, занимающийся выпуском обзоров и других роликов игровой тематики.

— Мы много лет говорим: игры вне политики, стараемся ее не касаться, но политика с каждым годом все больше приходит на нашу территорию — ничего с этим поделать нельзя, — заявил Антон на своем YouTube. — Это неминуемо ведет к тому, что мы будем терять смелые сюжеты и смелые концепты. В играх все больше разработчиков будет стесняться высказываться открыто, и мы будем получать все менее реалистичные сюжеты без философских аллюзий. Это очень печально.