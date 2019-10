Как создатель популярных компьютерных игр попал в крупнейший скандал, и зачем об этом знать

Источник материала: IT.Tut.by

Недавно компания Blizzard Entertainment оказалась в центре едва ли не самого масштабного скандала, связанного с компьютерными играми, за последние годы. При этом в деле оказались замешаны правительства Китая и США. Мы попытались разобраться, что произошло, и как это может повлиять на индустрию видеоигр.

Blizzard Entertainment — американский разработчик и издатель компьютерных игр. В его актив входит несколько крупнейших онлайн-проектов, в которые играют миллионы игроков по всему миру, в том числе и Hearthstone.

Это карточная онлайн-баталия, где главная цель — победить соперника и не дать уничтожить своего персонажа. В Hearthstone играют и профессиональные киберспортсмены на мировых турнирах c внушительными призовыми фондами.

Пятого октября компания забанила профессионального игрока по имени Чун Нг Вай. Он открыто поддержал протесты в Гонконге во время одного из матчей. В интервью, которое игрок дал после своей победы, НГ Вай крикнул: «освободите Гонконг, революция нашего века!». После этого компания запретила профессиональному киберспортсмену участвовать в соревнованиях следующие 12 месяцев и аннулировала его выигрыш.

Протесты в Гонконге продолжаются с начала июня. Волнения в специальном административном районе КНР вспыхнули как ответ на проект закона об экстрадиции на материковую часть Китая лиц, подозреваемых в совершении преступлений.

Массовые акции привели к тому, что правительство отказалось от этого законопроекта. Однако теперь демонстранты требуют рассмотрения дела о жестокости полиции, демократических реформ и отставки главы Гонконга Керри Лам. В пиковые моменты в протестах принимало участие до двух миллионов человек.

В своем блоге Blizzard заявила, что Чун Нг Вай нарушил правила проведения соревнований. По мнению компании, «игрокам не разрешается «участвовать в любом действии, которое, по собственному усмотрению Blizzard, приносит игроку дурную славу, оскорбляет часть или группу общества или иным образом наносит ущерб имиджу Blizzard».

Но такой шаг со стороны Blizzard, мягко говоря, понравился далеко не всем. Причем как со стороны других игроков, так и сотрудников самой компании. Последние даже заклеили бумагой лозунги «Мыслить глобально» и «Нам важен каждый голос» на каменных плитах, расположенных возле штаб-квартиры компании.

Both the «Think Globally» and «Every Voice Matters» values have been covered up by incensed employees this morning. pic.twitter.com/I7nAYUes6Q

Not everyone at Blizzard agrees with what happened.

Несколько дней назад группа из 30 несогласных с решением о бане сотрудников Blizzard даже вышли на протест против руководителей корпорации. «Игромания» пишет , что разработчики собрались у статуи орка в главном кампусе фирмы, чтобы они было хорошо видны работодателям. В руках недовольные специалисты держали зонтики — своеобразный символ гонконгских протестантов.

Позже свое несогласие с руководством Blizzard стали показывать люди, непосредственно не связанные с корпорацией. Так, например, Марк Керн — один из руководителей по разработке оригинального Word of Warcraft — выступил против своего бывшего работодателя.

But now we are in a situation where unlimited Communist money dictates our American values. We censor our games for China, we censor our movies for China.

Now, game companies are silencing voices for freedom and democracy.

China is dictating that the world be authoritarian.