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Ученые воссоздали изобретение Леонардо да Винчи спустя 500 лет

11.10.2019 15:58 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Группа исследователей из Массачусетского технологического института в США выяснила, насколько был прочен мост, проект которого разработал Леонардо да Винчи. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание Live Science.

Ученые воссоздали изобретение Леонардо да Винчи спустя 500 лет
Фото: Gretchen Ertl

Ученые с помощью 3D-принтера изготовили 126 блоков для модели моста, которая была в 500 раз меньше оригинальной конструкции длиной 280 метров. Хотя да Винчи не указывал, какой строительный материал должен использоваться, единственным подходящим и доступным в то время ресурсом был камень. Модель продемонстрировала, что такой мост мог держаться под собственной тяжестью и не нуждался в скрепляющем камень веществе.

Мост да Винчи был в 10 раз длиннее других мостов того времени, однако имел только две опоры и одну арку. При этом высота конструкции являлась достаточной для того, чтобы под ней могли проплывать небольшие суда.

Проект был разработан Леонардо для султана Османской империи Баязида II, который хотел построить мост между Константинополем и соседним районом Галата. Поскольку в регионе часто происходят землетрясения, изобретатель предусмотрел специальные опоры по обеим сторонам моста, чтобы стабилизировать конструкцию при поперечных смещениях.

 
 
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Группа исследователей из Массачусетского технологического института в США выяснила, насколько был прочен мост, проект которого разработал Леонардо да Винчи....
 
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