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Что вы знаете о пулеметах? Тест
12.10.2019 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Пулемет стал «королем поля боя» в Первую мировую — можно сказать, что он создал лицо современной войны, и во многом сохраняет свои позиции уже почти столетие. Давайте проверим, что вы знаете о пулеметах.
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Пулемет стал «королем поля боя» в Первую мировую — можно сказать, что он создал лицо современной войны, и во многом сохраняет свои позиции уже почти столетие....
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