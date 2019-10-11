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Вспоминаем героев старых мемов: котлетка с пюрешкой и кот, от которого хочется рыдать

12.10.2019 09:47 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Мем живет недолго, но некоторые по непонятным причинам становятся настоящим культом. 42.TUT.BY продолжает вспоминать легендарные лулзы из интернета. Сегодня поговорим, откуда взялись «котлетки с пюрешкой» и как поживает кот, от которого немедленно хочется рыдать.

Котлетка с макарошками? С пюрешкой!

Легендарное обсуждение гарнира к котлеткам — это на самом деле отрывок из сериала «Улицы разбитых фонарей». Еще никогда он не был так популярен у молодежи! Диалог про обед на видео ищите после 1.00.

Эпизод, где лейтенант милиции Вячеслав Волков приходит в психбольницу, в которой Петрович работает дворником, вышла еще в прошлом веке (!). Это начало второго сезона сериала — 1999-й год. Но мемом диалог стал только в 2016-м году, когда известный блогер и автор миксов Enjoykin сделал трек на основе сериала. Сегодня у видео уже 53 миллиона просмотров — это как если бы каждый житель Беларуси посмотрел его 5,5 раз.

Это видео породило множество мемов-картинок на тему противостояния макарошек и пюрешки. Естественно, последняя всегда побеждала: юмор строится на том, что макарошки «для быдла», а пюрешка — для «элиты». А сколько раз лицо Вуколова прифотошопливали к разным фонам, намекая на получение невероятного кайфа от пюрешки!..

Возможно, если бы роль бомжа Петровича сыграл не Игорь Вуколов, прописанный сценаристами диалог не стал бы таким популярным. По образованию Вуколов — актер музыкальной комедии. И у «Петровича» были даже выступления в составе юморичестического трио с Юрием Гальцевым и Геннадием Ветровым. В «Улицах разбитых фонарей» Вуколов появлялся до 2012-го года и снялся в 12 сезонах. После этого актер в основном тоже снимался в сериалах, причем тоже на тему милиции. Правда, там «пошел на повышение» — в 2017-м, например, вышел сериал «Невский. Проверка на прочность», где Игорь Вуколов сыграл бывшего опера. Впрочем, сериал еще идет. Как и сериал «Купчино» (2018) — последний, где к этому моменту снялся актер.

Если говорить о проектах, не связанных с кино, Вуколов пару лет назад начал появляться в передаче Double Check на телеканале Bridge TV. Там вместе с англичанином Тобином Обером они смотрели популярные хиты и «реагировали» на них. Кроме этого, снимался в передаче «Охота и рыбалка» на RTG TV.

Кот, от которого хочется рыдать

Вспоминаем героев старых мемов: котлетка с пюрешкой и кот, от которого хочется рыдать

Этот мем вообще-то не старый — завирусился всего-то чуть меньше, чем год назад. Но мы все равно решили проверить, как дела у Мами. Да, на фото кошка, а не кот.

Вообще, в Instagram, который ведут хозяева Мами и Морти (он не такой мемный), набралось 114 подписчиков — не так уж мало. Хозяева даже продают мерч с забавной кошкой: кружки, майки и шоперы. 9 октября 2018-го в аккаунте появилось изображение, где Мами не просто грустная, а смотрит прямо в душу. После этого кошка завоевала настоящую, народную, популярность. Но в русскоязычном интернете, когда кто-то решил поиграть на чувствах внуков и воззвать к тому, что они не приезжают к бабушке. Пользователи интернета, как один, писали: «невыносимо тоскливо с этого изображения», «я больше не могу работать, у меня апатия».

Чтобы узнать, как поживает Мами сегодня, мы связались с хозяевами кошки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mami_and_Morty (@mami_and_morty) on Sep 13, 2019 at 8:42am PDT

— У Мами дела очень хорошо! Она прекрасно себя чувствует, несмотря на то что немного пухленькая, ха-ха! Мами обожает тунец и индейку — это ее любимая еда, — рассказала хозяйка кошки Шинейд. — Да, она выглядит грустной, но она не грустная: она всегда очень радостная и нежная.

Также хозяйка дополнила, что Мами боится шума, когда кто-то стучит в дверь их дома. Но это единственное, что печалит кошку: она много играет и спит со своим «братиком Морти». Кстати, печальной Мами в декабре исполнится пять лет!

— А кажется, будто она только что была котенком, — ностальгирует Шинейд.

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Мем живет недолго, но некоторые по непонятным причинам становятся настоящим культом. 42.TUT.BY продолжает вспоминать легендарные лулзы из интернета. Сегодня...
 
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