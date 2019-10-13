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Комментарий на YouTube впервые набрал миллион лайков
14.10.2019 09:01 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Комментарий на YouTube впервые за всю историю видеохостинга набрал миллион лайков. Об этом в Twitter
Он
Сейчас количество лайков под комментарием превышает 1,1 миллиона.
В апреле Эверман
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Комментарий на YouTube впервые за всю историю видеохостинга набрал миллион лайков. Об этом в Twitter заявил сам автор записи, пользователь Сет Эверман (Seth Everman), пишет...
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