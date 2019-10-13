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Комментарий на YouTube впервые набрал миллион лайков

14.10.2019 09:01 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Комментарий на YouTube впервые за всю историю видеохостинга набрал миллион лайков. Об этом в Twitter заявил сам автор записи, пользователь Сет Эверман (Seth Everman), пишет Lenta.ru.

Он оставил шутливый комментарий под песней Билли Айлиш Bad Guy, написав, что он «лысый парень» (I'm the bald guy). На установление рекорда потребовалось пять месяцев.

Сейчас количество лайков под комментарием превышает 1,1 миллиона.

В апреле Эверман сделал пародию на песню Bad Guy. В качестве музыкальных инструментов он использовал синтезатор, а также сковороду, щетку для мытья посуды, подушку, вентилятор и старую игровую приставку.

 
 
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Комментарий на YouTube впервые за всю историю видеохостинга набрал миллион лайков. Об этом в Twitter заявил сам автор записи, пользователь Сет Эверман (Seth Everman), пишет...
 
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