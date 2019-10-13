Бюджетный iPhone SE 2 полностью рассекречен

Источник материала: IT.Tut.by

Известный инсайдер Минг-Чи Куо рассекретил практически все подробности об еще не анонсированном смартфоне Apple — iPhone SE 2. Об этом сообщает Apple Insider.



На фото первый iPhone SE

По информации аналитика, iPhone SE 2 будет работать на процессоре Apple A13 Bionic. На таком же чипе базируются и нынешние iPhone 11 и iPhone 11 Pro. Смартфон будет доступен в вариантах с 64 и 128 ГБ внутреннего хранилища. Оперативной памяти при этом установят 3 ГБ. Гаджет получится купить в корпусах серебряного, черного и красного цветов. От функции 3D Touch, измеряющей силу нажатия на экран, откажутся.

Скорее всего, внешне iPhone SE 2 будет напоминать iPhone 8. Это же касается габаритов новинки. Куо считает, что старт продаж аппарата состоится в первом квартале 2020 года. Стартовая цена девайса составит 399 долларов. Благодаря этому смартфон станет «основным драйвером роста» для Apple. Предположительно, компания продаст около 30 миллионов таких девайсов в следующем году.

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