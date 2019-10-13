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Конгрессмен поздравил флот США картинкой с «убийцей американских авианосцев»
14.10.2019 11:49 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Американский конгрессмен, ветеран боевых действий Брайан Маст поздравил ВМС США с годовщиной основания. Он разместил в своем Twitter плакат с поздравлением, однако ошибся с иллюстрацией. Об этом
На картинке был изображен российский атомный ракетный крейсер «Петр Великий», часто называемый «убийцей американских авианосцев». На корабле был замазан бортовой номер, однако ретушер не заметил на корме военно-морской флаг Российской Федерации (синий Андреевский крест на белом фоне).
«С днем рождения Военно-морских сил! Спасибо мужчинам и женщинам, которые служат ради безопасности наших морей», — гласила подпись к плакату.
На ошибку обратил внимание военный журналист издания Politico Дейв Браун. После этого конгрессмен поправил твит, заменив картинку на официальный проморолик ВМС США.
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Американский конгрессмен, ветеран боевых действий Брайан Маст поздравил ВМС США с годовщиной основания. Он разместил в своем Twitter плакат с поздравлением, однако...
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