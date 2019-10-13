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Турки перебрасывают в Сирию танки с активной защитой на основе украинского «Заслона»

14.10.2019 16:49 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Турция во время боевых действий в Сирии начала применять устаревшие американские танки M60, оснащенные недавно разработанным комплексом активной защиты (КАЗ) AKKOR Pulat. Кадры переброски бронетехники появились в Сети, пишет «Российская газета».

По-видимому, новым КАЗ успели оснастить пока только небольшое количество танков. Активная защита AKKOR Pulat является развитием украинской разработки «Заслон-Л», сделанной на основе более ранних КАЗ советских времен.

Первая информация о том, что танки M60TM собираются оснащать новой активной защитой, появилась весной 2018 года, впоследствии систему удачно испытали и планировали закупить до 40 комплектов.

Разработчики заявляют, что AKKOR Pulat может прикрывать лобовую и боковую проекцию бронемашин, а также перехватывать управляемые противотанковые ракеты и реактивные гранаты из ручных и станковых гранатометов.

Основная же часть применяемых на территории Сирии турецких танков M60A3 и Leopard-2A4 вообще не имеют никакой дополнительной защиты.

 
 
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Турция во время боевых действий в Сирии начала применять устаревшие американские танки M60, оснащенные недавно разработанным комплексом активной защиты (КАЗ) AKKOR...
 
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