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Американец больше 18 лет прожил с пулей в мочевом пузыре

14.10.2019 22:25 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

42-летнему американцу из штата Коннектикут удалили пулю из мочевого пузыря. Она провела там несколько десятков лет, сообщается в статье в научном журнале Science Direct.

Американец больше 18 лет прожил с пулей в мочевом пузыре
Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: pixabay.com

В 1990 году мужчине, чье имя не называется, прострелили мочевой пузырь. В то время провести операцию по удалению пули не удалось — врачи сочли процедуру слишком рискованной.

Пациенту ввели катетер — трубку, которая вставляется в мочеиспускательный канал и позволяет выводить мочу. На протяжении нескольких недель пострадавший использовал ее, после чего не испытывал проблем больше 18 лет. Но в какой-то момент у пациента начались боли во время мочеиспускания.

Спустя все это время мужчина обратился к медикам, которые обнаружили: вокруг пули в мочевом пузыре образовался камень. Было решено провести цистолитолапаксию — операцию по отмыванию и отсасыванию осколков мочевого камня. Для этого врачи использовали лазер, с помощью которого удалось распилить пулю и разрушить образовавшийся вокруг него камень.

В итоге хирургам удалось извлечь фрагменты пули размером 30 на 25 миллиметров. Их передали в полицию.

 
 
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42-летнему американцу из штата Коннектикут удалили пулю из мочевого пузыря. Она провела там несколько десятков лет, сообщается в статье в научном журнале Science Direct.
 
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