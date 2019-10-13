|
Американец больше 18 лет прожил с пулей в мочевом пузыре
14.10.2019 22:25 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
42-летнему американцу из штата Коннектикут удалили пулю из мочевого пузыря. Она провела там несколько десятков лет,
В 1990 году мужчине, чье имя не называется, прострелили мочевой пузырь. В то время провести операцию по удалению пули не удалось — врачи сочли процедуру слишком рискованной.
Пациенту ввели катетер — трубку, которая вставляется в мочеиспускательный канал и позволяет выводить мочу. На протяжении нескольких недель пострадавший использовал ее, после чего не испытывал проблем больше 18 лет. Но в какой-то момент у пациента начались боли во время мочеиспускания.
Спустя все это время мужчина обратился к медикам, которые обнаружили: вокруг пули в мочевом пузыре образовался камень. Было решено провести цистолитолапаксию — операцию по отмыванию и отсасыванию осколков мочевого камня. Для этого врачи использовали лазер, с помощью которого удалось распилить пулю и разрушить образовавшийся вокруг него камень.
В итоге хирургам удалось извлечь фрагменты пули размером 30 на 25 миллиметров. Их передали в полицию.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
42-летнему американцу из штата Коннектикут удалили пулю из мочевого пузыря. Она провела там несколько десятков лет, сообщается в статье в научном журнале Science Direct.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)