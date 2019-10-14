«Очень популярен жанр, когда едят на камеру». Белоруски-блогеры рассказывают о жизни в Корее

Источник материала: IT.Tut.by

Корейские блоги довольно сильно отличаются от белорусских. Здесь текст важнее картинки, а красивые девушки едят огромные порции на камеру и зарабатывают на этом деньги. Мы поговорили с двумя белорусками, которые переехали в Южную Корею и завели там довольно популярные блоги, об отличиях русскоязычных и корейских зрителей и читателей.

«В Корее внешность действительно играет очень важную роль, даже при устройстве на работу»

Уроженка Гродно Саша — одна из звезд корейского YouTube: она ведет вместе с мужем Джеем канал International Couple[사샤와 제이] , у которого более 370 тысяч подписчиков из разных стран.

Пара живет в Сеуле и снимает короткие забавные видео. Например, самый популярный ролик — более четырех миллионов просмотров — был посвящен тому, что Джей якобы набил себе тату на груди.

Некоторые ролики могут показаться европейцу довольно странными. Например, рассказ Саши о том, как она делала липосакцию, или как они с Джеем примеряли парную одежду — «фишку» местных пар (оказывается, в Корее парень с девушкой порой могут одеваться абсолютно одинаково, и здесь даже есть целые магазины парной одежды и аксессуаров).

— Можно сказать, что мое знакомство с Кореей произошло одновременно со знакомством с Джеем, — рассказывает Саша. — Мне тогда было 14−15 лет, и я переходила в 9 класс.

В одном из выпусков пара рассказала об истории своего знакомства: Саша хотела подтянуть английский и просто выбрала рандомного собеседника в приложении KakaoTalk. Им оказался Джей, который тогда учился в Китае.

Долгое время влюбленные поддерживали отношения на расстоянии, пока в 2016 году Саша не переехала в Сеул. С тех пор они практически не разлучались (если не считать службы Джея в армии — здесь серьезно относятся к воинской обязанности из-за близости к Северной Корее).

— У нас не было цели создать блог, — поясняет Саша. — Просто после трех лет общения в интернете мой будущий муж впервые приехал ко мне в Беларусь на месяц. Это был очень короткий промежуток времени, и мы не знали, когда еще сможем увидеться в следующий раз (и сможем ли вообще). Поэтому мы единогласного приняли решение о том, что нужно запечатлеть все на камеру. Чтобы потом, пока будем дожидаться нашей следующей встречи, мы бы смогли пересматривать проведенные вместе моменты.

Из этого получился вполне удачный проект. По словам девушки, они не вкладывались в рекламу и раскрутку канала и не сотрудничали с другими ютуберами.

— Я тогда была школьницей, а Джей студентом, у нас просто не было на это денег. Хотя мы до сих пор не предпринимали никаких попыток раскрутки — если ты человеку не интересен, то он никогда не будет тебя смотреть. Твоя же аудитория найдет тебя сама.

Девушка поясняет — корейцы любят милые и веселые видео, а также пранки. Но самое главное — им нравятся короткие видео, так как корейцы «большие трудоголики и очень занятой народ».

— После тяжелого рабочего дня корейцы предпочитают посмотреть коротенькое веселое видео, которое поднимет им настроение и поможет снять стресс после тяжелого дня. Самая лучшая продолжительность для видео — 3−5 минут. Десять будет уже слишком длинно. А еще в Корее очень популярен жанр «мукбанг» — это когда едят на камеру, причем о-о-о-очень много, а микрофон пишет звук. Особенной популярностью пользуются девушки.

Вот как это выглядит.

— Парные блоги достаточно популярны, особенно в последнее время. И тем более если парень и девушка очень привлекательны. В Корее внешность действительно играет очень важную роль, даже при устройстве на работу в какую-нибудь компанию, — продолжает Саша. — В основном это незамужние пары, так как корейцы очень поздно женятся — за 30 и под 40 лет. Мы с мужем в этом плане большое исключение (пара поженилась, когда Саше было 20 лет, а Джею — 22. — Прим. 42.TUT.BY). Возможно, это одна из причин, почему корейцы нас смотрят.

Кроме блога, Саша также работает моделью и снимается в дорамах — азиатских телесериалах.

— Помогает ли мне в этом блог? Хах, скорее, даже ухудшил положение, — смеется девушка. — Дело в том, что корейские работодатели, заходя на мой Instagram и видя количество подписчиков, пугаются и даже не пытаются написать предложение о работе, так как думают, что я беру баснословные суммы. Хотя это вовсе нет так.

— А на улицах узнают?

— Да, и в последнее время — слишком часто: начиная от водителей автобуса, детей в метро, продавцов и посетителей в магазинах, работников кафе и ресторанов и заканчивая людьми из нашего дома, подъезда и даже лифта. Иногда жутко становится от количества встречаемых нами подписчиков в день. И это при 50 миллионах населения.

— Наверное, вас узнают из-за европейской внешности. Не думаю, что мы для корейцев все на одно лицо.

— Корейцы не всегда нас различают. Например, они часто пишут в комментариях, что видели меня там-то и там-то, хотя это была не я — я вообще дома находилась.

«В корейском Instagram текст вообще не важен»

Алена родом из Витебска, но уже 12 лет, с 2007 года, живет в Сеуле — переехала сюда вслед за мужем, с которым познакомилась во время учебы в вузе.

За это время она окончила обучение по специальности «международные отношения», попробовала себя как актриса, модель, преподаватель русского и корейского, тамада, кастинг-менеджер, переводчик и даже «тимджанним» (небольшая руководящая должность). Сейчас Алена работает переводчиком в турагентстве, а также снимается в коммерческих проектах и ведет свой блог alenka.in.seoul , где рассказывает об интересных и забавных моментах жизни в Корее и музыке K-pop.

— Мой блог — не основной вид заработка, — поясняет Алена. — Да, когда-то он приносил доход, но теперь это, скорее, средство самопиара. Я получаю через него приглашения о работе модели и съемках в рекламе, промоушен-видео и других коммерческих роликах.

Благодаря одному такому видео Алена как раз и привлекла часть своих подписчиков. В 2018 году она сыграла в ролике Imagine your Korea (это бренд, разработанный Корейской ассоциацией туризма), и в одной из сцен снялась вместе с большой корейской звездой — лидером бойбенда Exo.

— Я сидела с ним за одним столом несколько часов. Миллионы людей хотели бы оказаться на моем месте. Наверное, это и стало большим толчком для моего блога.

Вначале Алена вела страницу на корейском, но потом перешла на русский.

— Я живу в чисто корейском районе, и в некотором плане русскоязычный Instagram стал для меня отдушиной, способом не терять связь с языком, — поясняет она.

По словам Алены, следует разделять русскоязычный и корейский блогинг. В «корейском» сегменте важна внешность — как, впрочем, и в других сферах жизни. Фраза «красота требует жертв» — это точно про Южную Корею. Блогер поясняет: здесь довольно жесткий стандарт красоты, и, скорее всего, именно потому местная бьюти-индустрия настолько развита.

Известный сеульский район Гангнам (вернее, Каннамгу) даже называют «Кремниевой долиной пластической хирургии». Однако, как поясняет блогер, в Корее никто не осудит человека за пластику — считается, что это его или ее личное дело.

— В плане блогинга здесь лучше всего развит YouTube. Тот же «мукбанг» очень популярен, есть целые звезды этого жанра, к которым приходит много рекламодателей. Думаю, причина в том, что в Корее настоящий культ еды. Но, конечно, помимо того, чтобы просто есть, блогер должен еще и заинтересовать зрителя, например, что-то весело и интересно рассказывать, — говорит Алена. — Я часто вижу, как корейцы смотрят короткие ролики в метро, по пути с работы домой.

— Они правда работают круглыми сутками?

— Да, настоящие трудоголики. Хотя в прошлом году парламент принял закон о нормировании рабочего дня, на деле этот закон что есть, что его нет. В Корее есть интересное культурное явление, которое можно описать как «смотреть одним глазом, наблюдает ли за тобой твой сосед». Например, в шесть часов рабочий день окончен, но твой сосед еще работает, значит, ты не можешь уйти. На меня это правило не распространяется, так как я иностранка и фрилансер, но меня все равно мучает совесть, когда я ухожу домой, а другие остаются.

К тому же здесь очень короткий отпуск — у подавляющего числа работников компании он составляет около недели. К счастью, есть праздники, которые разбавляют эту «грусть». Самые главные — День благодарения и лунный Новый год. Но на них, как правило, нужно собираться всей семьей, то есть ты не можешь уехать куда-то в отпуск.

Также в Корее пользуются популярностью ролики, где главные герои в тишине и с красиво выстроенным светом занимаются бытовыми делами, например, убирают в доме.

— Дело в том, что Азия, в том числе и Корея, очень шумная, здесь постоянно что-то происходит. И, думаю, тихое видео помогает, когда хочешь притормозить и немного отдохнуть.

А вот Instagram в Корее, по словам Алены, практически не развит и очень отличается от русскоязычного.

— В «русском» Instagram важна картинка, харизма самого блогера и — до абсурда — текст. В корейском же Instagram текст вообще не важен, а требуются красивая картинка, локация и да, опять же внешность. Наверное, развернуто пишут только тревел-блогеры, но все равно их текст не доходит до тех пределов, что у русскоязычных, — поясняет она. — И еще одно отличие — корейцы подписываются на Instagram-блогеров уже со звездным статусом: кейпоп-исполнителей, звезд дорам и других. Здесь практически нет такого, что кто-то стал звездой через Instagram — максимум какие-нибудь лайфстайл-блогеры.