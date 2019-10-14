Как выбрать ноутбук для дома

Источник материала: IT.Tut.by

Домашний ноутбук — универсальное устройство, на котором вы будете работать, играть, смотреть фильмы, отвечать на письма и сообщения в соцсетях. Выбрать домашний ноутбук через интернет-каталог с настраиваемыми параметрами поиска — очень удобное решение. В вашем распоряжении полный ассортимент моделей, доступных в интернет-магазинах Беларуси .

Выбор нужно делать, исходя из ключевых параметров: вес, диагональ экрана, оперативная память, жесткий диск. Можно задать параметры процессора и видеокарты, объем аккумулятора и предпочтительную ОС. Вы сразу видите цены в доступном диапазоне предложений по своему запросу.

Как определиться с параметрами выбора

В некоторых случаях основной параметр — стоимость. Выберите ценовой диапазон, который вас устраивает, и получите полный выбор моделей в Минске. Сравните параметры различных моделей и подберите наиболее выгодный вариант.

Собираетесь ли вы брать ноутбук с собой и как часто?

От ответа зависит вес ноутбука — от компактного ASUS ZenBook 15 UX533FD весом всего 1,56 кг до полноформатных увесистых моделей весом 2−3 кг.

Любопытно, что в современных городских рюкзаках в обязательном порядке предусмотрено отделение для маленького ноутбука — с диагональю 13 дюймов или полноформатного — 15 — 15.9 дюймов . Обратите внимание, даже игровые ноутбуки поддерживают формат 15 дюймов. Ноутбуки с диагональю экрана больше 15,6 дюйма не слишком удобны в переноске.

Задайте параметры веса и диагонали экрана в фильтре каталога ноутбуков на Купи TUT.BY , чтобы получить ноутбук, который легко переносить.

Важно: если вы не планируете частую транспортировку ноутбука — выбирайте большой экран. Чем больше экран, тем комфортнее просмотр фильмов.

Процессор, видеокарта, ОЗУ, жесткий диск

На флагманских моделях установлены самые мощные процессоры Intel Core i5 и i7 . Ноутбук с процессором последнего поколения обычно располагает мощной дискретной видеокартой с собственной обширной и быстрой памятью, необходимой для трехмерных игр, графических приложений, трехмерной графики.

Ноутбук — полностью сконфигурированная система, вы можете ориентироваться по процессору. Чем он мощнее, тем более «богато» укомплектован компьютер. Для обычных задач, таких как интернет-серфинг, просмотр видео и сериалов, работа в офисных программах — особая мощность не требуется. Оперативная память, или ОЗУ, влияет на общее быстродействие системы. Минимальный желательный объем оперативной памяти 4 ГБ .

Объем жесткого диска — значимый параметр. Именно здесь вы будете хранить свои файлы, фотографии, копировать любимые фильмы и книги. Чем больше объем жесткого диска, тем лучше. Минимальный размер от 350 ГБ, но оптимальный — от 500 ГБ до 999 ГБ . Жесткий диск объемом больше 1 ТБ — почти безразмерный.

Операционная система — управляющая система, необходимая для работы на компьютере. Опытные пользователи могут позволить себе покупку ноутбука без ОС и установить ее самостоятельно. В большинстве случаев рекомендуем ноутбуки с предустановленной системой.

В Беларусь поставляются ноутбуки с ОС Windows, DOS, Linux, МакОс.

Покупка и доставка. Решающий этап

Вот вы уже определились с выбором: просмотрели сайт продавца, друзья и родственники подтвердили, что вы сделали хороший выбор. Следующий этап — покупка товара и доставка. В интернет-магазинах обычно есть телефон или форма заказа. Вы можете заказать ноутбук онлайн с доставкой и выбрать подходящее время. Можно зарезервировать товар и отправиться за покупкой самостоятельно, выбрав пункт самовывоза.

Наш каталог kupi.tut.by дает именно максимальную возможность выбора по всем интернет — магазинам Беларуси. Выбрать и купить ноутбук по выгодной цене можно с помощью нашего каталога ноутбуков .