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Как выбрать ноутбук для дома
15.10.2019 09:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Домашний ноутбук — универсальное устройство, на котором вы будете работать, играть, смотреть фильмы, отвечать на письма и сообщения в соцсетях. Выбрать домашний ноутбук через интернет-каталог с настраиваемыми параметрами поиска — очень удобное решение. В вашем распоряжении
Выбор нужно делать, исходя из ключевых параметров: вес, диагональ экрана, оперативная память, жесткий диск. Можно задать параметры процессора и видеокарты, объем аккумулятора и предпочтительную ОС. Вы сразу видите цены в доступном диапазоне предложений по своему запросу.
Как определиться с параметрами выбора
В некоторых случаях основной параметр — стоимость. Выберите ценовой диапазон, который вас устраивает, и получите полный выбор моделей в Минске. Сравните параметры различных моделей и подберите наиболее выгодный вариант.
Собираетесь ли вы брать ноутбук с собой и как часто?
От ответа зависит вес ноутбука — от компактного
Любопытно, что в современных городских рюкзаках в обязательном порядке предусмотрено отделение для маленького ноутбука —
Задайте параметры веса и диагонали экрана в фильтре
Важно: если вы не планируете частую транспортировку ноутбука — выбирайте большой экран. Чем больше экран, тем комфортнее просмотр фильмов.
Процессор, видеокарта, ОЗУ, жесткий диск
На флагманских моделях установлены самые мощные процессоры
Ноутбук — полностью сконфигурированная система, вы можете ориентироваться по процессору. Чем он мощнее, тем более «богато» укомплектован компьютер. Для обычных задач, таких как интернет-серфинг, просмотр видео и сериалов, работа в офисных программах — особая мощность не требуется. Оперативная память, или ОЗУ, влияет на общее быстродействие системы. Минимальный желательный
Объем жесткого диска — значимый параметр. Именно здесь вы будете хранить свои файлы, фотографии, копировать любимые фильмы и книги. Чем больше объем жесткого диска, тем лучше. Минимальный размер от 350 ГБ, но
Операционная система — управляющая система, необходимая для работы на компьютере. Опытные пользователи могут позволить себе покупку ноутбука без ОС и установить ее самостоятельно. В большинстве случаев рекомендуем ноутбуки с предустановленной системой.
В Беларусь поставляются ноутбуки с ОС Windows, DOS, Linux, МакОс.
Покупка и доставка. Решающий этап
Вот вы уже определились с выбором: просмотрели сайт продавца, друзья и родственники подтвердили, что вы сделали хороший выбор. Следующий этап — покупка товара и доставка. В интернет-магазинах обычно есть телефон или форма заказа. Вы можете заказать ноутбук онлайн с доставкой и выбрать подходящее время. Можно зарезервировать товар и отправиться за покупкой самостоятельно, выбрав пункт самовывоза.
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