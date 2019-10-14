В Сети появились фото уникальной американской винтовки в необычном виде

Источник материала: IT.Tut.by

В Telegram-канале Gun Expert появились новые фото перспективной американской винтовки NGSW-T, которая со временем должна стать основным стрелковым оружием американской армии. Винтовка выполнена в необычном варианте — с глушителем и по системе булл-пап (то есть магазин и ударный механизм оружия расположены в его задней части).



Источник: Gun Expert

При этом пока не поступало никакой информации о том, что NGSW-T будет изготавливаться именно в «обуллпапленном» виде. Наоборот, такая схема постепенно теряет популярность в армиях мира (а на вооружении американской армии никогда не стояло таких винтовок).



Источник: Gun Expert

Перспективная винтовка NGSW-T использует оригинальные телескопические патроны с пулей, утопленной в гильзу. Благодаря новым технологиям она на 40% легче предшествующих систем и значительно точнее их. Скорее всего, оружие будет стрелять 6,8-миллиметровой пулей, которая намного мощнее используемых сейчас боеприпасов и свободно пробивает бронежилеты.