ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Сети появились фото уникальной американской винтовки в необычном виде

15.10.2019 09:52 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

В Telegram-канале Gun Expert появились новые фото перспективной американской винтовки NGSW-T, которая со временем должна стать основным стрелковым оружием американской армии. Винтовка выполнена в необычном варианте — с глушителем и по системе булл-пап (то есть магазин и ударный механизм оружия расположены в его задней части).

В Сети появились фото уникальной американской винтовки в необычном виде
Источник: Gun Expert

При этом пока не поступало никакой информации о том, что NGSW-T будет изготавливаться именно в «обуллпапленном» виде. Наоборот, такая схема постепенно теряет популярность в армиях мира (а на вооружении американской армии никогда не стояло таких винтовок).

В Сети появились фото уникальной американской винтовки в необычном виде
Источник: Gun Expert

Перспективная винтовка NGSW-T использует оригинальные телескопические патроны с пулей, утопленной в гильзу. Благодаря новым технологиям она на 40% легче предшествующих систем и значительно точнее их. Скорее всего, оружие будет стрелять 6,8-миллиметровой пулей, которая намного мощнее используемых сейчас боеприпасов и свободно пробивает бронежилеты.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Telegram-канале Gun Expert появились новые фото перспективной американской винтовки NGSW-T, которая со временем должна стать основным стрелковым оружием американской...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Как выбрать ноутбук для дома
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
15.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Единство
Нясвижскiя навiны
Кировец

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика