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В Сети появились фото уникальной американской винтовки в необычном виде
15.10.2019 09:52 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
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При этом пока не поступало никакой информации о том, что NGSW-T будет изготавливаться именно в «обуллпапленном» виде. Наоборот, такая схема постепенно теряет популярность в армиях мира (а на вооружении американской армии никогда не стояло таких винтовок).
Перспективная винтовка NGSW-T использует оригинальные телескопические патроны с пулей, утопленной в гильзу. Благодаря новым технологиям она на 40% легче предшествующих систем и значительно точнее их. Скорее всего, оружие будет стрелять 6,8-миллиметровой пулей, которая намного мощнее используемых сейчас боеприпасов и свободно пробивает бронежилеты.
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В Telegram-канале Gun Expert появились новые фото перспективной американской винтовки NGSW-T, которая со временем должна стать основным стрелковым оружием американской...
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