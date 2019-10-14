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Британские F-35B впервые сели на авианосец Queen Elisabeth

15.10.2019 16:20 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Британские истребители пятого поколения F-35 Lightning впервые совершили посадку на авианосец Queen Elizabeth, сообщает Королевский Военно-морской флот (ВМФ) Великобритании, пишет Lenta.ru. Соответствующее видео опубликовано в Twitter.

В пресс-релизе ВМФ отмечается, что самолетами управляли пилоты Королевских ВМФ и Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании, а ранее посадку на британский авианосец осуществляли истребители из США. Совместная готовность самолетов и авианосца запланирована на 2021 год.

В августе посадку истребителя укороченного взлета и вертикальной посадки F-35B Lightning II на Queen Elizabeth глазами пилота, использующего нашлемный дисплей Helmet-Mounted Display (HMD).

По заказу Королевского ВМФ Великобритании Lockheed Martin оснастила F-35B Lightning II системой вертикальной посадки с пробегом SRVL (Shipborne rolling vertical landing), которая позволяет переносить больше вооружений и топлива без необходимости облегчения веса самолета при посадке (аналогичные возможности получали советский штурмовик Як-38, британский истребитель Harrier и американский конвертоплан V-22 Osprey).

 
 
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Британские истребители пятого поколения F-35 Lightning впервые совершили посадку на авианосец Queen Elizabeth, сообщает Королевский Военно-морской флот (ВМФ) Великобритании,...
 
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