В Минске установили таксофоны, на которые можно звонить

Источник материала: IT.Tut.by

В Минске снова решили установить на улицах таксофоны, сообщает «Белтелеком». Теперь с этих аппаратов получится не только совершать звонки, но и принимать входящие вызовы.

Судя по информации на официальном сайте компании, таксофонов с функцией приема входящего вызова в Минске установлено уже 56 штук. Большинство из них находится в центральных районах города — например, на железнодорожном вокзале, в Минском суворовском училище, а также недалеко от станции метро «Немига».

Чтобы совершить звонок на такой таксофон, необходимо сначала сообщить его телефонный номер (указан на табличке таксофона) вызывающему абоненту. После этого останется только ожидать звонка в заранее оговоренное время.

Кроме того, набрав на таксофоне номер 811 и сообщив оператору номер нужного абонента, ему получится позвонить. Вызываемый абонент, дав согласие на вызов, сам оплатит разговор. Но есть и ограничения: такой трюк не работает при звонках на мобильные и международные номера.

Чтобы оплатить разговор с таксофона, придется воспользоваться сервисной телефонной картой (СТК) с предоплаченными минутами. Чтобы ее активировать, предлагается «набрать с таксофона бесплатный номер 176, дождаться ответа оператора и назвать PIN-код, указанный на карте». При этом вставлять карту в картоприемник таксофона не требуется.