Студенты БГУ выиграли награды в международной ИТ-олимпиаде

Источник материала: IT.Tut.by

Студенческая команда БГУ завоевала награды на XII Международной олимпиаде информационных технологий «ИТ-Планета 2018/2019». Об этом сообщается на официальном сайте университета.



Фото: bsu.by

Аспирант химического факультета Евгений Бондаренко стал серебряным призером в конкурсе «Робофабрика» в номинации «Изделие» за разработку прибора для анализа спектра излучения.

Кроме того, сборная БГУ по результатам выступлений на всех этапах состязания признана чемпионом Беларуси среди 25 отечественных команд. Такие же титулы были также разыграны среди конкурсантов из России, Украины, Армении и Казахстана. Всего участниками финального поединка стали более 300 ИТ-специалистов из этих стран.

Олимпиада «ИТ-Планета 2018/2019» организована при поддержке Министерства образования и науки России, Министерства связи и массовых коммуникаций России, а также Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов в направлении «Молодые профессионалы».