Радиационный заповедник просит денег на подъем немецких танков со дна. Разобрались, есть ли они

Источник материала: IT.Tut.by

Несколько дней назад директор Полесского радиационно-экологического заповедника Михаил Рубащенко попросил спонсорской помощи , чтобы поднять сразу четыре танка со дна реки в Хойникском районе. Все они пошли на дно в 1944 году, когда командир партизанского отряда взорвал мост с фашистской бронетехникой. В этой истории есть сомнительные моменты, и 42.TUT.BY решил все проверить.



Танки под водой, иллюстративное фото. Источник: pinterest.ru

Что за история, и почему мы в ней сомневаемся

По словам директора заповедника Михаила Рубащенко, в этих местах в 1944 году наступала Красная Армия. И немцы для контрудара по советским войскам перебросили танковую бригаду. Задержать гитлеровцев было поручено партизанам, для этого нужно было заминировать и подорвать мост через один из притоков Припяти на пути немецкой бронетехники. Но почти вся группа погибла и задачу выполнить не могла. В живых остался один командир, и в итоге он обвешался взрывчаткой и подорвал и себя, и мост — четыре танка оказались в реке, где с тех пор и ржавеют на глубине от четырех до шести метров. И на то, чтобы их поднять, сейчас нужны деньги.

С точки зрения истории здесь сомнительно практически все. К началу 1944 года Хойникский район был несколько месяцев как освобожден Красной Армией и давно находился в тылу — никаких контрударов немцы там не проводили. Мост, который мог выдержать четыре танка сразу, пришлось бы хорошенько поискать. Он должен был бы выдерживать груз в 40-80 тонн, а таких было вовсе немного — даже 45-тонную «Пантеру» часто приходилось переправлять вброд: мосты не держали. Наконец, партизанский командир должен был бы обладать чертовским везением, чтобы суметь одним взрывом подорвать мост так, чтобы все танки сразу оказались в воде. В реальности вероятность такого практически отсутствовала бы.



Немецкие танки PzKpfw III. Вероятно, на дне находятся такие же. Фото: wikipedia.org

Так существуют ли эти танки?

Впрочем, все эти детали могли стать результатом неверно понятого пересказа. Даже в официальных документах того времени полно неточностей, не говоря уже о рассказах очевидцев, по которым часто и находят затонувшую технику. Мы решили обратиться к руководству заповедника и тем, кто непосредственно обнаружил танки. До Михаила Рубащенко нам дозвониться не удалось. Зато быстро получилось найти тех, кто первыми обнаружили эту технику — специалистов Государственного музея военной истории Республики Беларусь. Нам согласился дать комментарий сотрудник музея Александр Гумовский.

— Танки нашли еще прошлой осенью, об этом была информация . И деньги на подъем техники начали собирать тогда же.

Бронетехника под водой действительно есть, это факт, а не предположение. Навел на нее бывший партизан из бригады Ковпака — в этих местах они дрались с немцами. Про мост, который взорвал командир разведроты, и все танки ушли под воду — это приукрашено, рассказам 75 лет, и многое могло забыться. Самое вероятное, что здесь был бой, немецкую колонну остановили огнем и подбили четыре машины. Эвакуировать их времени не было, и танки просто сбросили в воду.

Все четыре объекта мы «отбили» новейшим магнитометром МГ-400 белорусской разработки (такими приборами фиксируют магнитные свойства материалов, ими часто пользуются при археологических раскопках. — Прим. TUT.BY). Прибор фиксирует четыре объекта на глубине от трех с половиной до девяти метров.

Судя по показаниям магнитометра, это именно танки, а не более легкая техника — три средних и один, вероятно, тяжелый (показания превышают магнитное поле земли в 50 000 раз — масса техники явно большая).



Часть брони, выступающая над водой. Фото предоставлено Александром Гумовским

Одна из машин лежит на боку, нам уже удавалось откопать на дне часть корпуса — это или лобовая, или боковая броня. Причем часть ее разорвана. Точно определить тяжело, на дне плывун, за 5-10 минут он затягивает откопанное.

Если средства на подъем бронемашин удастся найти, возможно, в музее появятся уникальные экспонаты. Когда это будет, пока неизвестно.