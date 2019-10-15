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Радиационный заповедник просит денег на подъем немецких танков со дна. Разобрались, есть ли они

16.10.2019 13:56 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Несколько дней назад директор Полесского радиационно-экологического заповедника Михаил Рубащенко попросил спонсорской помощи, чтобы поднять сразу четыре танка со дна реки в Хойникском районе. Все они пошли на дно в 1944 году, когда командир партизанского отряда взорвал мост с фашистской бронетехникой. В этой истории есть сомнительные моменты, и 42.TUT.BY решил все проверить.

Радиационный заповедник просит денег на подъем немецких танков со дна. Разобрались, есть ли они
Танки под водой, иллюстративное фото. Источник: pinterest.ru

Что за история, и почему мы в ней сомневаемся

По словам директора заповедника Михаила Рубащенко, в этих местах в 1944 году наступала Красная Армия. И немцы для контрудара по советским войскам перебросили танковую бригаду. Задержать гитлеровцев было поручено партизанам, для этого нужно было заминировать и подорвать мост через один из притоков Припяти на пути немецкой бронетехники. Но почти вся группа погибла и задачу выполнить не могла. В живых остался один командир, и в итоге он обвешался взрывчаткой и подорвал и себя, и мост — четыре танка оказались в реке, где с тех пор и ржавеют на глубине от четырех до шести метров. И на то, чтобы их поднять, сейчас нужны деньги.

С точки зрения истории здесь сомнительно практически все. К началу 1944 года Хойникский район был несколько месяцев как освобожден Красной Армией и давно находился в тылу — никаких контрударов немцы там не проводили. Мост, который мог выдержать четыре танка сразу, пришлось бы хорошенько поискать. Он должен был бы выдерживать груз в 40-80 тонн, а таких было вовсе немного — даже 45-тонную «Пантеру» часто приходилось переправлять вброд: мосты не держали. Наконец, партизанский командир должен был бы обладать чертовским везением, чтобы суметь одним взрывом подорвать мост так, чтобы все танки сразу оказались в воде. В реальности вероятность такого практически отсутствовала бы.

Радиационный заповедник просит денег на подъем немецких танков со дна. Разобрались, есть ли они
Немецкие танки PzKpfw III. Вероятно, на дне находятся такие же. Фото: wikipedia.org

Так существуют ли эти танки?

Впрочем, все эти детали могли стать результатом неверно понятого пересказа. Даже в официальных документах того времени полно неточностей, не говоря уже о рассказах очевидцев, по которым часто и находят затонувшую технику. Мы решили обратиться к руководству заповедника и тем, кто непосредственно обнаружил танки. До Михаила Рубащенко нам дозвониться не удалось. Зато быстро получилось найти тех, кто первыми обнаружили эту технику — специалистов Государственного музея военной истории Республики Беларусь. Нам согласился дать комментарий сотрудник музея Александр Гумовский.

— Танки нашли еще прошлой осенью, об этом была информация. И деньги на подъем техники начали собирать тогда же. 

Бронетехника под водой действительно есть, это факт, а не предположение. Навел на нее бывший партизан из бригады Ковпака — в этих местах они дрались с немцами. Про мост, который взорвал командир разведроты, и все танки ушли под воду — это приукрашено, рассказам 75 лет, и многое могло забыться. Самое вероятное, что здесь был бой, немецкую колонну остановили огнем и подбили четыре машины. Эвакуировать их времени не было, и танки просто сбросили в воду.

Все четыре объекта мы «отбили» новейшим магнитометром МГ-400 белорусской разработки (такими приборами фиксируют магнитные свойства материалов, ими часто пользуются при археологических раскопках. — Прим. TUT.BY). Прибор фиксирует четыре объекта на глубине от трех с половиной до девяти метров.

Судя по показаниям магнитометра, это именно танки, а не более легкая техника — три средних и один, вероятно, тяжелый (показания превышают магнитное поле земли в 50 000 раз — масса техники явно большая).

Радиационный заповедник просит денег на подъем немецких танков со дна. Разобрались, есть ли они
Часть брони, выступающая над водой. Фото предоставлено Александром Гумовским

Одна из машин лежит на боку, нам уже удавалось откопать на дне часть корпуса — это или лобовая, или боковая броня. Причем часть ее разорвана. Точно определить тяжело, на дне плывун, за 5-10 минут он затягивает откопанное.

Если средства на подъем бронемашин удастся найти, возможно, в музее появятся уникальные экспонаты. Когда это будет, пока неизвестно.

 
 
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Несколько дней назад директор Полесского радиационно-экологического заповедника Михаил Рубащенко попросил спонсорской помощи, чтобы поднять сразу четыре танка...
 
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