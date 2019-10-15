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В России из-за офицера разбился самолет. С военного взыскали почти 200 тысяч долларов

16.10.2019 15:03 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Министерство обороны России взыскало полную стоимость разбитого военно-транспортного самолета Ан-26 с бывшего борттехника-инструктора, капитана российских ВВС Юрия Терешина. В мае позапрошлого года он допустил ошибку, позволив курсанту отключить работающий двигатель. Об этом пишет «Коммерсант».

В России из-за офицера разбился самолет. С военного взыскали почти 200 тысяч долларов
Ан-26. Иллюстративное фото, источник: wikipedia.org

По информации издания, Минобороны обратилось в суд о взыскании с Терешина ущерба в размере 12 243 967,79 российских рублей (около 200 000 долларов). Инструктора признали виновным в нарушении правил полетов, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Напомним, 30 мая 2017 года капитан Юрий Терешин в составе экипажа Ан-26 отрабатывал заход на посадку на аэродром и должен был контролировать действия курсанта. Однако следил за ним невнимательно, и, когда у самолета отказал один двигатель, не среагировал, когда курсант случайно отключил еще один работающий. В результате самолет упал на землю с высоты 150 метров — один курсант погиб, пять человек пострадали.

Недавно мы писали о похожем случае. Российский солдат плохо закрепил пушку на артустановке, в результате чего она вышла из строя — и теперь с военнослужащего требуют 400 тысяч долларов.

 
 
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Министерство обороны России взыскало полную стоимость разбитого военно-транспортного самолета Ан-26 с бывшего борттехника-инструктора, капитана российских ВВС...
 
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