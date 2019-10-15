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В субботу в Минске стартуют продажи Xiaomi Redmi Note 8. Первым покупателям обещают скидку 50%

16.10.2019 19:38 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

19 октября в Минске стартуют продажи нового смартфона компании Xiaomi — Redmi Note 8. Первым покупателям обещают скидку на гаджет до 50%.

В субботу в Минске стартуют продажи Xiaomi Redmi Note 8. Первым покупателям обещают скидку 50%
Фото: GSMArena

Версия с 3/32 ГБ памяти будет стоить 459 рублей, 4/64 ГБ — 529 рублей.

Официальный представитель Xiaomi в Беларуси сообщил 42.TUT.BY, что в честь этого события в торговом центре Galleria Minsk на старте продаж в 11.00 первые 200 смартфонов (4/64 ГБ) достанутся покупателям со скидкой в 50%, следующие 100 штук — со скидкой в 40%, еще 100 — со скидкой в 30%.

Также стали известны цены на чуть более простые смартфоны линейки. Redmi 8 позже будет продаваться за 369 рублей (3/32 ГБ) и 399 рублей (4/32 ГБ). Redmi 8A оценили соответственно в 309 рублей (2/32 ГБ).

Напомним: Redmi Note 8 — обновленная версия популярного Redmi Note 7, который начал продаваться у нас несколько месяцев назад. «Восьмерка» оснащается экраном на 6,3 дюйма, процессором Snapdragon 665, а также батареей на 4000 мА·ч. Основная камера четверная (48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп). Фронтальный фотомодуль — на 13 Мп.

Смотрите, сколько у нас стоят другие смартфоны Xiaomi:

 
Теги: Минск
 
 
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19 октября в Минске стартуют продажи нового смартфона компании Xiaomi — Redmi Note 8. Первым покупателям обещают скидку на гаджет до 50%.
 
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