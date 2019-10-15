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Ватикан представил «умные» четки для молитв за 99 евро

16.10.2019 21:56 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Ватикан выпустил «умные» электронные четки Click to Pray, которые должны помочь пользователю во время чтения молитв, сообщает РБК со ссылкой на Engadget.

Ватикан представил «умные» четки для молитв за 99 евро
Фото: The Vatican

Гаджет представляет из себя десять черных бусин и «умный» крест. Для активации устройства используются жесты — его владелец должен перекреститься, пишет Vatican News. Устройство разработано для того, чтобы помогать молодым людям в чтении молитв, отмечает издание.

Четки синхронизированы с мобильным приложением, они будут следить за тем, как пользователь использует их в ходе молитвы, и сохранять соответствующую информацию — таким образом владелец сможет следить за своим прогрессом.

Устройство стоит 99 евро (около 110 долларов). Гаджет представили на пресс-конференции в Ватикане 15 октября.

Данный проект — часть инициативы Pope’s Worldwide Prayer Network, направленной на мобилизацию католиков по всему миру. Разработкой устройства занималась компания GadgeTek Inc.

 
 
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Ватикан выпустил «умные» электронные четки Click to Pray, которые должны помочь пользователю во время чтения молитв, сообщает РБК со ссылкой на Engadget.
 
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