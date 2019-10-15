Ватикан представил «умные» четки для молитв за 99 евро

Источник материала: IT.Tut.by

Ватикан выпустил «умные» электронные четки Click to Pray, которые должны помочь пользователю во время чтения молитв, сообщает РБК со ссылкой на Engadget.



Фото: The Vatican

Гаджет представляет из себя десять черных бусин и «умный» крест. Для активации устройства используются жесты — его владелец должен перекреститься, пишет Vatican News. Устройство разработано для того, чтобы помогать молодым людям в чтении молитв, отмечает издание.

Четки синхронизированы с мобильным приложением, они будут следить за тем, как пользователь использует их в ходе молитвы, и сохранять соответствующую информацию — таким образом владелец сможет следить за своим прогрессом.

Устройство стоит 99 евро (около 110 долларов). Гаджет представили на пресс-конференции в Ватикане 15 октября.

Данный проект — часть инициативы Pope’s Worldwide Prayer Network, направленной на мобилизацию католиков по всему миру. Разработкой устройства занималась компания GadgeTek Inc.