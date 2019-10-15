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Ватикан представил «умные» четки для молитв за 99 евро
16.10.2019 21:56 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Ватикан выпустил «умные» электронные четки Click to Pray, которые должны помочь пользователю во время чтения молитв,
Гаджет представляет из себя десять черных бусин и «умный» крест. Для активации устройства используются жесты — его владелец должен перекреститься,
Четки синхронизированы с мобильным приложением, они будут следить за тем, как пользователь использует их в ходе молитвы, и сохранять соответствующую информацию — таким образом владелец сможет следить за своим прогрессом.
Устройство стоит 99 евро (около 110 долларов). Гаджет представили на пресс-конференции в Ватикане 15 октября.
Данный проект — часть инициативы Pope’s Worldwide Prayer Network, направленной на мобилизацию католиков по всему миру. Разработкой устройства занималась компания GadgeTek Inc.
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Ватикан выпустил «умные» электронные четки Click to Pray, которые должны помочь пользователю во время чтения молитв, сообщает РБК со ссылкой на Engadget.
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