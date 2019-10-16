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В Антарктиде обнаружили утечку радиации

17.10.2019 09:43 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Ученые Университета Экс-Марсель во Франции выяснили, что ледяные щиты Антарктиды выделяют радиоактивный хлор, накопленный в результате испытаний ядерного оружия в 1950-х годах. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Phys.org.

В Антарктиде обнаружили утечку радиации
Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: pixabay.com

Исследователи изучили выбросы хлора в различных местах Антарктиды, которые отличаются друг от друга количеством осадков. Специалисты проанализировали образцы льда из скважины у российской станции «Восток» в Восточной Антарктиде, где накопилось мало снега, и сравнили их с образцами из ледяной шапки Купол Талос, находящейся в 1400 километрах и характеризующейся обильным снегопадом.

Ученые определили концентрацию радиоактивного хлора-36 на обоих участках и выяснили, сколько изотопа присутствовало у «Востока» в 1949—2007 годах и у Купола Талос в 1910—1980 годах. Оказалось, что на первом участке хлор-36 до сих пор присутствует в высоких концентрациях, а в 2008 году его количество превысило ожидаемое в 10 раз. В то же время его слишком мало, чтобы оказывать значительное влияние на окружающую среду, отмечают специалисты.

Некоторое количество хлора-36 образуется естественным образом из-за воздействия космических лучей на газ аргон в атмосфере Земли, но он также формируется во время ядерных взрывов. Изотоп достиг стратосферы и распространился по всей планете, но сейчас хлор-36, возникший из-за испытаний, в атмосфере отсутствует.

 
 
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Ученые Университета Экс-Марсель во Франции выяснили, что ледяные щиты Антарктиды выделяют радиоактивный хлор, накопленный в результате испытаний ядерного...
 
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