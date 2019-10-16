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Южная Корея показала, как будет выглядеть ее перспективный истребитель
17.10.2019 10:09 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Южнокорейская компания KAI представила на выставке вооружений ADEX полноразмерный макет своего перспективного истребителя KF-X. Новинка представлена в одном из вариантов боевого оснащения — на самолете установлены подвесные топливные баки и ракеты под крыльями. Видео макета
KF-X разрабатывается в Южной Корее с 2016 года. Предполагается, что он будет принадлежать к поколению 4+ — то есть превосходить Eurofighter Typhoon и французский Dassault Rafale, но уступать малозаметным американским F-22 Raptor и F-35 Lightning II.
Разработку KF-X планируется завершить к 2026 году, после чего он начнет поступать в корейские ВВС — до 2032 года военные хотя закупить 120 штук.
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Южнокорейская компания KAI представила на выставке вооружений ADEX полноразмерный макет своего перспективного истребителя KF-X. Новинка представлена в одном...
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