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Проверяем, реально ли собрать игровой компьютер за среднюю зарплату в Беларуси

17.10.2019 10:06 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Средняя зарплата в Беларуси равняется примерно 1100−1200 рублям. Мы решили проверить, реально ли за эти деньги собрать игровой компьютер, на котором получится запустить все современные игры (пускай и не на максимальных настройках). Ведь за тысячу долларов сделать это точно получится.

Процессор: AMD Ryzen 5 1600 или Intel Core i3−9400F

Несмотря на то, что процессору AMD Ryzen 5 1600 исполнилось уже несколько лет, он до сих пор показывает весьма неплохие результаты и при этом стоит не слишком дорого. Все-таки, 6 ядер и 12 потоков дают о себе знать. К тому же, Ryzen 5 1600 поддается разогну (даже на боксовом кулере) и в играх обходит более «свежий» Ryzen 3 2200g.

Из «стана» Intel как альтернативу можно рассмотреть что-то вроде Core i3−9400F (в боксовом исполнении, с идущим в комплекте поставки кулером). У последнего, правда, только четыре ядра. Поддержки многопоточности также нет.

Материнская плата: на чипсете AMD B350 или Intel H310

Для нашего AMD Ryzen 5 подойдет материнская плата на чипсете B350 (сокет AMD AM4). Она может оказаться немного дороже более простых моделей на чипсете А320, но поддерживает разгон. С учетом того, что мы ограничены в деньгах, это может оказаться важно:

С материнской платой для процессора Intel все чуть проще: нам нужно что-нибудь начального уровня на базе платформы LGA1151-V2 и чипсете H310. Приятным бонусом тут станет тот факт, что процессор Intel Core i3−9400F поддерживает функцию Turbo Boost (до 4,2 ГГц).

Оперативная память: 16 ГБ типа DDR4

С этим компонентом системы все просто: для современного игрового компьютера необходимо не менее 16 ГБ оперативной памяти. Последние ААА-игры легко занимают больше 8 ГБ, так что планки с таким объемом явно будет недостаточно.

С конкретной моделью «запариваться» также не стоит. Конечно, хотелось бы выбрать более быструю память с частотой не менее 3200 МГц, но для экономии бюджета можно остановиться и на обычных (более дешевых) зеленых планках вроде этой:

Видеокарта: AMD Radeon RX 570 или NVIDIA GeForce GTX 1650

Видеокарта — едва ли не самый важный компонент в игровом компьютере. Из устройств начального уровня производительности (соответственно, и стоимости) остановимся на Radeon RX 570 с 8 ГБ собственной памяти:

Такой карты точно хватит, чтобы поиграть практически во все современные проекты в разрешении Full HD на средних-высоких настройках графики. Как альтернативу можно рассмотреть разве что NVIDIA GeForce GTX 1650. Впрочем, она оснащается меньшим объемом памяти (4 ГБ) и точно не быстрее варианта от AMD.

Накопитель

Из-за ограниченного бюджета вопрос со встроенной памятью (или накопителем) — довольно сложный. Конечно, вариант с традиционным HDD-диском объемом в 1 ТБ кажется привлекательнее всего: и место на нем более чем достаточно, и стоит относительно недорого.

Впрочем, наличие SSD-накопителя существенно влияет на скорость открытия приложений и, например, загрузку операционной системы. Впрочем, рассчитывать на SSD объемом более 250 ГБ не стоит — иначе в условные 500−600 долларов влезть явно не получится.

На наш взгляд, оптимальным выбором для сборки ПК за 500 долларов станет приобретение HDD-диска на первое время и покупка более быстрого SSD в будущем.

Блок питания и корпус

Для нашей сборки вполне хватит блока питания мощностью в 500 Вт. Ниже — неплохой вариант:

С корпусом все просто: выбирать приходится из моделей начального уровняю. Впрочем, останавливаться на самых недорогих моделях (особенно со встроенными БП) не стоит. На наш взгляд, выбирать стоит что-нибудь из этого:

 
 
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Средняя зарплата в Беларуси равняется примерно 1100−1200 рублям. Мы решили проверить, реально ли за эти деньги собрать игровой компьютер, на котором получится...
 
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