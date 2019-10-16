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Названы одни из самых быстрых животных в мире

17.10.2019 11:34 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Живущие в Сахаре муравьи-бегунки Cataglyphis bombycina питаются трупами мелких грызунов и насекомых, не выдержавших убийственной жары. Сами муравьи остаются активными даже тогда, когда все прочие обитатели пустыни прячутся в тень. Но и их возможности противостоять зною не бесконечны — и в своих поисках новых тел муравьям приходится действовать быстро, чтобы не перегреться под солнцем. Об этом пишет Naked Science.

Названы одни из самых быстрых животных в мире
Фото: Philipp Hönle, Antwiki

Как можно понять из их названия, бегунки могут развивать впечатляющую скорость, однако в полной мере эта способность выяснилась только теперь. В статье, опубликованной в Journal of Experimental Biology, сообщается, что каждую секунду муравьи C. bombycina перемещаются на расстояние до 108 длин собственного тела. Если бы подобное было доступно нам, средний человек за секунду преодолевал бы почти 186 метров, ненадолго развивая скорость более 660 км/ч.

Это помещает бегунков на почетное третье место в рейтинге самых скоростных животных, сразу следом за клещами Paratarsotomus macropalpis (192 длины тела) и жужелицами-скакунами Cicindela hudsoni (125 длин своего тела в секунду). Для того чтобы выяснить, как же муравьям удается развивать такую скорость, профессор Ульмского университета Харальд Вольф (Harald Wolf) и его коллеги провели эксперименты в полевых условиях и в лаборатории.

Ученые устроили для муравьев «хорошо оборудованные» песчаные ходы, у которых были размещены камеры для высокоскоростной съемки. Это позволило наблюдать не только за перемещением муравьев, но и за каждым отдельным движением их лапок. Прежде всего биологи заметили, что на бегу насекомые «галопируют», в некоторые фазы движения полностью отрываясь от земли, не касаясь ее ни одной из шести конечностей. Но главным их секретом оказалась быстрота лапок.

Судя по данным наблюдений, на бегу муравьи умудряются совершать 47 шагов в секунду (это лишь вдвое меньше количества взмахов, которое позволяет колибри оставаться в воздухе). Каждый шаг совершается тремя конечностями сразу: передняя нога сгибается синхронно со средней и задней, расположенными с противоположной стороны тела. Некоторые другие насекомые тоже могут использовать подобную походку, однако бегунки Сахары ходят так постоянно — возможно, затем, чтобы увеличивать площадь опоры и не проваливаться в песок.

 
 
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Живущие в Сахаре муравьи-бегунки Cataglyphis bombycina питаются трупами мелких грызунов и насекомых, не выдержавших убийственной жары. Сами муравьи остаются активными...
 
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