США модернизируют ракеты с термоядерными боеголовками

Источник материала: IT.Tut.by

Крупнейшая оружейная компания США Lockheed Martin Corp подписала новый контракт на 108 миллионов долларов — на эти деньги концерн разработает новую разделяющуюся часть ракеты с индивидуальным наведением Mk21A. Об этом пишет defence-blog.



Фото: wikipedia.org

Ракеты с Mk21A должны стать точнее и технологичнее, также они будут защищены от рисков случайного повреждения. Ракета с такой головной частью будет доставлять стандартные американские термоядерные боеголовки W-87−1, которые стоят на вооружении с восьмидесятых годов.

Основными компонентами Mk21A являются продвинутая головная часть, высокоимпульсный датчик и взрыватель. Также будет усовершенствована аэродинамика, система ускорения и некоторые другие компоненты. Ожидается, что работы по созданию системы будут закончены к 2022 году.