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США модернизируют ракеты с термоядерными боеголовками

17.10.2019 13:25 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Крупнейшая оружейная компания США Lockheed Martin Corp подписала новый контракт на 108 миллионов долларов — на эти деньги концерн разработает новую разделяющуюся часть ракеты с индивидуальным наведением Mk21A. Об этом пишет defence-blog.

США модернизируют ракеты с термоядерными боеголовками
Фото: wikipedia.org

Ракеты с Mk21A должны стать точнее и технологичнее, также они будут защищены от рисков случайного повреждения. Ракета с такой головной частью будет доставлять стандартные американские термоядерные боеголовки W-87−1, которые стоят на вооружении с восьмидесятых годов.

Основными компонентами Mk21A являются продвинутая головная часть, высокоимпульсный датчик и взрыватель. Также будет усовершенствована аэродинамика, система ускорения и некоторые другие компоненты. Ожидается, что работы по созданию системы будут закончены к 2022 году.

 
 
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Крупнейшая оружейная компания США Lockheed Martin Corp подписала новый контракт на 108 миллионов долларов — на эти деньги концерн разработает новую разделяющуюся часть...
 
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