17-летний парень украл 5 тысяч рублей, переставляя SIM-карты в смартфоне

Источник материала: IT.Tut.by

Следственный комитет Могилевской области расследует уголовное дело, в котором обвиняется 17-летний житель Мстиславля. По версии следствия, молодой человек незаконно перевел себе на счет более пяти тысяч рублей «путем использования компьютерной техники».



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Парень просил у случайных прохожих и знакомых их SIM-карты, якобы чтобы проверить работоспособность слота для «симок» в своем смартфоне. После этого он подключал на номера пострадавших электронные кошельки (скорее всего, речь о предложениях вроде «А1 Кошелек»), на которых находились предоставляемые оператором 100 рублей, и переводил их на собственные счета.

Такой трюк молодой человек проводил в Мстиславле, Могилеве и Минске. С конца мая по конец сентября таким образом он перевел себе не менее пяти тысяч рублей. Уведомления об образовавшемся долге приходили потерпевшим спустя месяц. Парень рассчитывал, что они не догадаются, как он образовался.

«Похищенные деньги несовершеннолетний тратил на личные нужды, в том числе на ставки в букмекерских конторах», — уточняется на сайте Следственного комитета. По делу проходит более 50 человек. Также уточняется, что SIM-карты парень просил «у малолетних детей и молодых девушек».

Молодому человеку предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до пяти лет.