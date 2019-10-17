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Армия США испытает пушку, которая сможет стрелять почти на 2 тысячи километров

18.10.2019 09:59 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Сухопутные силы США активно продвигают концепцию сверхдальнобойного орудия, имеющего уникальные возможности, недостижимые для систем, которые используются сейчас. Речь идет о комплексе с дальностью в 1150 миль (1850 километров). Об этом пишет Naked Science.

Армия США испытает пушку, которая сможет стрелять почти на 2 тысячи километров
Иллюстративное фото. Источник: wikipedia.org

Такой комплекс наряду с гиперзвуковым оружием позволит атаковать удаленные цели стратегического значения, находящиеся далеко за пределами досягаемости существующих артиллерийских комплексов. Дальнобойное оружие дало бы Сухопутным силам беспрецедентную способность поражать дальние цели, не прибегая к помощи других служб, особенно ВВС США.

Технология, положенная в основу орудия, описывается как «передовая»: настолько продвинутая, что служба не уверена, будет ли комплекс доступным по цене. Согласно представленным данным, армия США должна провести испытания ключевого технологического компонента на военно-морской базе Дальгрен в Вирджинии «очень скоро».

Стоит сказать, что база была местом испытаний рельсотрона для ВМС США, прежде чем оружие отправили на ракетный полигон в Нью-Мексико для дополнительных тестов.

Впрочем, эксперты затрудняются сказать, чем именно будет новый комплекс для американской армии. Очевидно, это будет нечто совершенно новое: сейчас САУ Сухопутных сил США, 155-миллиметровая M109A6 Paladin, способна поражать цели на дальности всего лишь 40 километров.

Может ли новое орудие быть одной из версий «флотского» рельсотрона? Теоретически да, однако это маловероятно. По мнению экспертов, для такого оружия необходим сверхмощный источник питания, а дальность ведения огня при этом может быть несравнимо меньше заявленных 1800 километров.

По мнению специалистов, «таинственное» орудие, возможно, будет вести огонь активно-реактивными снарядами. Такой снаряд, как можно догадаться, объединяет свойства активного и реактивного. Начальную скорость сообщают газы, которые образуются от сгорания метательного заряда в каморе орудия. На траектории включается реактивный двигатель, который сообщает снаряду дополнительную скорость.

 
 
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Сухопутные силы США активно продвигают концепцию сверхдальнобойного орудия, имеющего уникальные возможности, недостижимые для систем, которые используются...
 
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