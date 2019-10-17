СМИ США: Китай показал прототип боевого вертолета, который выглядит как НЛО

Источник материала: IT.Tut.by

Китай теперь часто демонстрирует новые образцы боевой техники и вооружений, но недавно показанный китайскими конструкторами вертолет выглядит как нечто внеземное. Об этом пишет ИноСМИ, ссылаясь на CNN .



Иллюстративное фото. Источник: wikipedia.org

Китайские СМИ уже окрестили этот вертолет «Большой белой суперакулой». Он больше похож на нечто из научно-фантастических фильмов 1950-х годов, чем на технику двадцать первого века. Однако Китай заявляет, что этот «боевой вертолет» предназначен для «цифрового информационного поля боя будущего».

Государственная ежедневная англоязычная газета «Глобал таймс» (Global Times) разместила на своих страницах серию снимков этой машины, назвав ее сплавом современных и проверенных моделей, таких как американские AH-64 «Апач» и CH-53 «Си Стэлиен», и российские Ка-52 и Ми-26. В нем используется аэродинамическая схема «смешанное крыло», воплощенная в самолетах-невидимках, таких как американский бомбардировщик В-2.

Длина «Большой белой суперакулы» составляет 7,6 метра, а высота почти три метра. Экипаж машины — два человека. На схематических чертежах видно, как внешний корпус закрывает несущий винт и двигатели, что, по всей вероятности, делает вертолет малозаметным, так как все его острые углы будут прикрыты, и засечь машину радарами будет сложнее.

Этот опытный образец показали на прошлой неделе на выставке вертолетов в Тяньцзине. Была только статическая демонстрация. Этот вертолет не летает — по крайней мере, пока.

Но даже если он дойдет до этапа летных испытаний, это будет далеко не первый поднявшийся в небо вертолет, который похож на НЛО.

В 1950-х годах канадская компания «Авро Эйркрафт» (A.V. Roe (Avro) Aircraft) разработала похожую модель, которую потом построили и испытали американские военные.

Летные испытания показали, что, когда этот вертолет под названием VZ-9 «Аврокар» поднимается на высоту более одного метра, он становится очень неустойчивым и может развивать скорость не более 56 километров в час, то есть меньше максимальной разрешенной скорости на американских автомобильных дорогах.

Конечно, техника ушла далеко вперед с 1961 года, когда американские военные отказались от проекта «Аврокара». А китайцы в последние годы вышли на передовые рубежи со своими новыми военными разработками.

Так что будем наблюдать за «Большой белой суперакулой».