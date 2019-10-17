В Беларуси МТС сменил логотип

Источник материала: IT.Tut.by

Мобильный оператор МТС в Беларуси обновил свой фирменный логотип. Он появился на официальном сайте компании.



Скриншот сайта mts.by

Новый логотип состоит из красной надписи «МТС» и изображения яйца на белом фоне. Аналогичный логотип с конца июня этого года используется в российском МТС.

Тогда отмечалось, что новый визуальный стиль в российском МТС разработали вместе с британским агентством ASVK Consulting и российским BBDO Branding. Впрочем, на вопрос 42.TUT.BY о том, планирует ли МТС в Беларуси идти на схожие изменения, нам тогда ответили отрицательно .





— Центральным элементом становится динамичная красная лента, объединенная в единый блок с новым написанием «МТС». При этом сохраняются ключевые элементы бренда: графический символ в форме яйца и красно-белая цветовая гамма, — отмечается на сайте компании. Там же говорится, что внедрение обновленного фирменного стиля будет проходить поэтапно и начнется с цифровых каналов и рекламы.