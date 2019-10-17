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В Беларуси МТС сменил логотип
18.10.2019 14:37 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Мобильный оператор МТС в Беларуси обновил свой фирменный логотип. Он появился на
Новый логотип состоит из красной надписи «МТС» и изображения яйца на белом фоне. Аналогичный логотип с конца июня этого года
Тогда отмечалось, что новый визуальный стиль в российском МТС разработали вместе с британским агентством ASVK Consulting и российским BBDO Branding. Впрочем, на вопрос 42.TUT.BY о том, планирует ли МТС в Беларуси идти на схожие изменения, нам тогда
— Центральным элементом становится динамичная красная лента, объединенная в единый блок с новым написанием «МТС». При этом сохраняются ключевые элементы бренда: графический символ в форме яйца и красно-белая цветовая гамма, —
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Мобильный оператор МТС в Беларуси обновил свой фирменный логотип. Он появился на официальном сайте компании.
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