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БелАЗ продает «самосвал-танкоход»

18.10.2019 19:14 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

БелАЗ выставил на продажу 90-тонный самосвал с дизайном по мотивам World of Tanks. Информация о продаже появилось на сервисе объявлений «Юла».

БелАЗ продает «самосвал-танкоход»
Фото: БелАЗ

«БелАЗ 75 585, карьерный самосвал мощностью в 1000 лошадиных сил. Он способен развить скорость до 60 километров в час и перевозить до 90 тонн груза. В высоту этот гигант достигает 5,34 метра, в ширину 6,4 метра, его вес без груза приблизительно равен двум с половиной танкам Т-34−85», — говорится в объявлении.

90-тонный самосвал в стиле Wargaming был забрендирован в августе этого года к празднику «Wargaming Fest: День танкиста» по мотивам популярной игры World of Tanks.

БелАЗ продает «самосвал-танкоход»
Фото: БелАЗ

На брендирование самосвала ушло 160 баллонов краски и 80 часов чистого времени.

«Самосвал-танкоход» продается за 75 миллионов российский рублей (чуть более 1,17 млн долларов — прим.TUT.BY). Некоторые издания сообщили, что самосвал на продажу выставила компания Wargaming, но нет — его продает БелАЗ.

 
 
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БелАЗ выставил на продажу 90-тонный самосвал с дизайном по мотивам World of Tanks. Информация о продаже появилось на сервисе объявлений «Юла».
 
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