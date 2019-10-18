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Что вы знаете о ракетном оружии: непростой тест для знатоков
19.10.2019 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Уже несколько десятков лет ракеты, пожалуй, самое страшное оружие в мире. Они могут уничтожать целые города, сбивать самолеты на огромной высоте, снайперски попадать в самые защищенные убежища. Давайте проверим ваши знания о ракетном оружии.
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Уже несколько десятков лет ракеты, пожалуй, самое страшное оружие в мире. Они могут уничтожать целые города, сбивать самолеты на огромной высоте, снайперски...
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