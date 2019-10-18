Ученые рассказали, как наш мозг заставляет нас не думать о своей смерти

Источник материала: IT.Tut.by

Ученые пришли к выводу, что наш мозг защищает нас от мыслей о конце жизни и, кажется, классифицирует смерть как что-то, что случается только с другими людьми. Об этом пишет The Guardian.



Фото: Aron Visuals / Unsplash

Исследование показало, что мозг защищает нас от экзистенциального страха, классифицируя смерть как несчастный случай, который случается только с другими людьми.

«Мозг не принимает, что смерть связана с нами, — рассказал Яир Дор-Зидерман (Yair Dor-Ziderman) из Университета имени Бар-Илана в Израиле. — У нас есть этот первичный механизм, означающий, что когда наш мозг получает информацию, что связывает нас со смертью, что-то говорит нам, будто это ненадежно, поэтому мы не должны в это верить».

Защита от мыслей о будущей смерти может иметь решающее значение, чтобы мы жили в настоящем. Защита может включиться в молодости, когда наше сознание развивается и мы осознаем, что смерть приходит ко всем.

«В тот момент, когда у вас появляется возможность заглянуть в свое будущее, вы понимаете, что в какой-то момент вы умрете и с этим ничего не поделаешь, — продолжает исследователь. — Это идет вразрез с нашей биологией, которая помогает нам выживать».

Чтобы исследовать, как мозг обрабатывает мысли о смерти, Дор-Зидерман и его коллеги разработали тест. Они попросили добровольцев смотреть на изображения на экране, пока их мозговая активность контролируется. Так, участникам показывали их лица и лица незнакомцев, а также различные слова, половина из них была связана со смертью, такие как «погребение» или «похороны».

Ученые обнаружили, что если лицо человека вспыхивает рядом со «смертельными» словами, его мозг как бы отключает систему прогнозирования. Он просто отказывается связывать себя со смертью.

Исследователи поясняют: это свидетельствует о том, что наш мозг защищает нас от экзистенциальных угроз. Когда мы сознательно размышляем над идеей, что умрем, наш мозг делает так, чтобы мы классифицировали эту информацию как относящуюся к другим людям. То есть мы не можем отрицать, что умрем, но мы думаем об этом больше как о том, что происходит с другими людьми.

В недалеком прошлом, отмечает Дор-Зидерман, защита нашего мозга от мыслей о смерти была сбалансирована реальностью смерти вокруг нас. Сегодня же больные люди помещаются в больницы, а пожилые люди — в дома престарелых. В результате, по словам исследователя, люди меньше знают о конце жизни и больше этого боятся.

Арнод Висман (Arnaud Wisman), психолог из Кентского университета, говорит, что люди защищают себя от многочисленных мыслей о смерти. По его словам, молодые люди могут воспринимать это как проблему посторонних. В своей работе он описал, как тяжелая работа, отдых в пабах, проверка телефонов и шопинг отвлекают нас от гнетущих мыслей. Но это не всегда помогает, так что мы продолжаем «убегать» от идеи смерти.

«Однако это не решение самой проблемы», — сказал он. «Так что нам нужно продолжать убегать».