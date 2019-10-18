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Почти километр в диаметре: к Земле приближается астероид
19.10.2019 16:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило о приближении к Земле астероида диаметром от 440 до 990 м. Об этом
Как сообщается на
Как отметили в NASA, астероид 162 082 (1998 HL1) был открыт в апреле 1998 года. Астрономы относят его к Аполлонам — астероидам, орбиты которых пересекают орбиту Земли.
К настоящему моменту NASA смогло обнаружить 93% крупных астероидов — свыше 1 км в поперечнике, потенциально представляющих угрозу для нашей планеты. Примерно тысяча таких объектов кружит в пределах 195 млн км от Солнца. Ученые также смогли уточнить количество астероидов средних размеров (от 100 м до 1 км), которые находятся на орбитах рядом с Землей: их оказалось 19,5 тыс.
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Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило о приближении к Земле астероида диаметром от 440 до 990 м....
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