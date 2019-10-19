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В Индии мужчина пришел в сознание во время своих похорон

20.10.2019 12:15 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В Индии 55-летний мужчина пришел в сознание во время своих похорон и покачал головой. Об этом сообщает AsiaOne.

В Индии мужчина пришел в сознание во время своих похорон
Фото: Hush Naidoo / Unsplash

Издание отмечает, что 55-летний скотовод в Индии пропал без вести, когда пас своих коз. Семья обнаружила его без сознания на земле и, думая, что мужчина скончался, устроила ему похороны.

Когда тело собирались опустить в могилу, кто-то из присутствующих заметил, что мужчина покачал головой. Это, разумеется, потрясло присутствующих.

«Покойника» доставили в больницу, где врачи обнаружили у него сильную лихорадку, из-за которой он потерял сознание и казался безжизненным.

 
 
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В Индии 55-летний мужчина пришел в сознание во время своих похорон и покачал головой. Об этом сообщает AsiaOne.
 
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