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В США перевернулась БМП «Брэдли» - трое солдат погибли, трое в больнице

21.10.2019 11:37 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Трое американских военных погибли после инцидента на военных учениях в штате Джорджия в воскресенье, 20 октября. Военнослужащие утонули, когда их БМП «Брэдли» перевернулась в воде, сообщает сайт military.com со ссылкой на Fox News.

В США перевернулась БМП «Брэдли» - трое солдат погибли, трое в больнице
Иллюстративное фото. Источник: wikipedia.org

Инцидент произошел в форте Стюарт, погибшие были солдатами 1-й танковой бригады 3-й пехотной дивизии. «Сегодня ужасный день для Третьей пехотной и всех американских военных, мы все опустошены после известия о несчастном случае в форте Стюарт», — сказал командир дивизии генерал-майор Тони Агуто.

Подробности происшествия неизвестны, но есть информация, что еще трое солдат доставлены в госпиталь и наверняка выживут.

Боевая машина пехоты M2 «Бредли» была создана во второй половине 1970-х годов и с тех пор стоит на вооружении армии США. Большинство таких БМП не могут плавать, но некоторые версии предназначены для форсирования водных преград.

 
 
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Трое американских военных погибли после инцидента на военных учениях в штате Джорджия в воскресенье, 20 октября. Военнослужащие утонули, когда их БМП «Брэдли»...
 
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