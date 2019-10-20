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«Инопланетяне используют нанозонды». Грузинский ученый предложил объяснение парадоксу Ферми
21.10.2019 11:25 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Астрофизик Заза Османов из Свободного университета Тбилиси (Грузия) выдвинул идею — новое объяснение
Идея исследователя основана на концепции зондов фон Неймана — что инопланетяне не путешествуют по Вселенной сами, а отправляют самовоспроизводящиеся космические корабли. Но как они пополняют запас энергии? Османов предполагает, что это крошечные механизмы, которые могут использовать атомы водорода в межзвездной пыли для самовоспроизведения.
Такие зонды могут «размножаться» всего за несколько лет; причем после преодоления нескольких световых лет их численность составит триллионы миллиардов. И к тому же они способны относительно быстро распространиться по Млечному Пути.
По словам Османова, этот рой исследовательских зондов должен испускать световые выбросы во время поглощения протонов водорода в своем полете. В инфракрасной части спектра скопление механизмов может выглядеть как комета протяженностью несколько километров. Так что астрофизикам стоит обратить внимание на объект, чья яркость необъяснимым образом быстро усиливается. «Это может быть хорошим знаком для помещения объекта в список внеземных кандидатов на исследование фон Неймана», — пишет Османов.
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Астрофизик Заза Османов из Свободного университета Тбилиси (Грузия) выдвинул идею — новое объяснение парадоксу Ферми. По его мнению, человечество не обнаружило...
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