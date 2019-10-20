Концепт: Чехол для телефона из искусственной человеческой кожи

Источник материала: IT.Tut.by

Инженеры из Франции разработали похожее на кусок человеческой кожи устройство, которое позволяет управлять телефоном, ноутбуком или «умными» часами с помощью жестов. Об этом пишет TJournal со ссылкой на New Scientist.





Интерфейс Skin-On разработал Марк Тесси (Marc Teyssier) вместе с коллегами из французского университета Telecom Paris. Искусственная кожа распознает жесты, включая поглаживания, щипки, щекотку и удары. Тесси рассказал изданию, что создал концепт, потому что «хотел ущипнуть свой телефон».

Skin-On умеет связывать разные жесты с определенными человеческими эмоциями. Например, удар «кожа» расценит как выражение злости пользователя, а поглаживания — как подбадривание.

«Я изучаю прикосновения во взаимодействии человека с компьютером. Когда мы говорим с человеком лично, то иногда прикасаемся к нему, чтобы выразить эмоции или в целом обогатить беседу. Теперь, общаясь друг с другом через гаджеты, мы теряем это ощущение», — отметил Тесси.

Для демонстрации работы интерфейса команда разработала чехол для телефона, тачпад для ноутбука и ремешок для «умных» часов. Подключив устройство к компьютеру, его можно использовать как контроллер.

Команда разработала два прототипа «кожи»: один с «ультрареалистичной» текстурой, напоминающей человеческую кожу, а второй — однотонный с гладкой поверхностью.

Искусственная кожа сделана из двух слоев силикона, между которыми расположена сетка из эластичных проводов. Для считывания сигнала с сенсорной сетки и подключения устройства к смартфону используется небольшой микроконтроллер.

В будущем разработчики планируют сделать кожу еще более реалистичной — с волосяным покровом и температурой тела человека. В 2018 году Тесси создал роботизированный «палец», который прикрепляется к смартфону.

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