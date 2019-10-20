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во время учений «Гром-2019» российская подлодка не смогла выпустить ракету

21.10.2019 13:24 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Во время учений «Гром-2019», которые прошли в России в октябре, произошла нештатная ситуация: пуск одной из баллистических ракет, которыми должен был отстреляться подводный крейсер К-44 «Рязань», не удался. Об этом сообщает РБК со ссылкой на «Ведомости».

во время учений «Гром-2019» российская подлодка не смогла выпустить ракету
Подлодка с ракетами Р-29Р. Фото: wikipedia.org

Издание отмечает, что во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019», финальным этапом которого руководил лично президент России Владимир Путин, произошла нештатная ситуация.

Учебные стрельбы проходили на минувшей неделе, 17 октября. Были проведены пуски ракет с подлодок, надводных кораблей, ракетных комплексов, а также дальних бомбардировщиков.

По данным «Ведомостей», атомный подводный крейсер К-44 «Рязань», входящий в состав 25-й дивизии подлодок Тихоокеанского флота, осуществил лишь один пуск межконтинентальной баллистической ракеты по полигону Чижа. В то время как на брифинге 14 октября анонсировалось, что будет два пуска. Вторая ракета не вышла из шахтной пусковой установки, в итоге подлодка вернулась в пункт постоянного базирования с неотстрелянной ракетой, пишет издание.

По словам одного из собеседников издания, нештатная ситуация могла произойти из-за отказа некоторых систем подлодки, через которые проходит команда о пуске. Точные причины предстоит установить специальной комиссии, в состав которой вошли представители командования Тихоокеанского флота, Главного штаба ВМФ и оборонной промышленности.

В Минобороны на запрос «Ведомостей» не ответили.

 
 
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Во время учений «Гром-2019», которые прошли в России в октябре, произошла нештатная ситуация: пуск одной из баллистических ракет, которыми должен был отстреляться...
 
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