|
во время учений «Гром-2019» российская подлодка не смогла выпустить ракету
21.10.2019 13:24 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Во время учений «Гром-2019», которые прошли в России в октябре, произошла нештатная ситуация: пуск одной из баллистических ракет, которыми должен был отстреляться подводный крейсер К-44 «Рязань», не удался. Об этом
Издание отмечает, что во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019», финальным этапом которого руководил лично президент России Владимир Путин, произошла нештатная ситуация.
Учебные стрельбы проходили на минувшей неделе, 17 октября. Были проведены пуски ракет с подлодок, надводных кораблей, ракетных комплексов, а также дальних бомбардировщиков.
По данным «Ведомостей», атомный подводный крейсер К-44 «Рязань», входящий в состав 25-й дивизии подлодок Тихоокеанского флота, осуществил лишь один пуск межконтинентальной баллистической ракеты по полигону Чижа. В то время как на брифинге 14 октября анонсировалось, что будет два пуска. Вторая ракета не вышла из шахтной пусковой установки, в итоге подлодка вернулась в пункт постоянного базирования с неотстрелянной ракетой, пишет издание.
По словам одного из собеседников издания, нештатная ситуация могла произойти из-за отказа некоторых систем подлодки, через которые проходит команда о пуске. Точные причины предстоит установить специальной комиссии, в состав которой вошли представители командования Тихоокеанского флота, Главного штаба ВМФ и оборонной промышленности.
В Минобороны на запрос «Ведомостей» не ответили.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время учений «Гром-2019», которые прошли в России в октябре, произошла нештатная ситуация: пуск одной из баллистических ракет, которыми должен был отстреляться...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)