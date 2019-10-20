40% военных объектов Южной Кореи оказались видны на картах Google

Источник материала: IT.Tut.by

Около 40 процентов уязвимых военных объектов в Южной Корее ясно видны в спутниковом режиме Google Maps. Об этом сообщает издание The Korea Times, ссылаясь на заявление представителя правящей Демократической партии Кореи Пака Кван Она.



Слева изображение Google Maps, справа — от корейской интернет-компании Naver. Изображение: The Korea Times

Политик заявил, что необходимо установить правила, которые запретят иностранным компаниям свободно распространять информацию, представляющую угрозу для национальной безопасности. Так, сегодня на снимках Google можно свободно разглядеть базу 11-го истребительного крыла ВВС Республики Корея — там размещена большая часть истребителей F-15K. Видна на картах и база 8-го истребительного крыла, где размещаются корейские истребители отечественного производства.

Точное количество военных объектов, видных на Google Maps, Пак Кван Он раскрывать не стал, так как эта информация засекречена.

Это не первый случай, когда к Google возникают претензии по поводу спутниковых снимков, которые могут рассекретить важные объекты — такие вопросы возникали еще в 2000-х годах. Тем не менее интернет-гигант ни разу не принял мер, ссылаясь на свои «глобальные стандарты», рассказал политик.

Корейское законодательство запрещает размещение информации, содержащей государственную тайну, в интернете. Таким образом, сказал Пак, Google его нарушает — в отличие, например, от корейской интернет-компании Naver, которая тоже делает спутниковые снимки для карт, но при этом затеняет военные объекты. При этом корейский политик заметил, что фотографии французской военной базы ​​Orange-Caritat и некоторых других зарубежных военных объектов Google также затенил, не стесняясь никаких «глобальных стандартов».