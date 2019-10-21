Осторожно, бред: в декабре солнечная вспышка может погрузить Землю во тьму

Источник материала: IT.Tut.by

В прошлый раз 42.TUT.BY предупреждал о фейковой новости, будто из-за взаимодействия Венеры и Юпитера Солнце погаснет на две недели , в 2015 году. Спустя четыре года в интернете появилось похожее сообщение: на этот раз в декабре 2019 года на Земле ожидается сверхмощная магнитная буря, которая может вызвать перебои в работе электричества. Попытались разобраться, стоит ли нам волноваться и запасаться свечами, солью и спичками.



Вспышка на солнце 10 сентября 2017 года. Фото: NASA/SDO/Goddard

Что такое магнитная буря и как она связана со вспышками на Солнце?

В соцсетях и некоторых СМИ распространилось сообщение, будто в декабре 2019 года ожидается сверхмощная магнитная буря, которая может вызвать перебои в работе сети электроснабжения, мобильной связи и космических аппаратов. Это событие сравнивают с мощной вспышкой на Солнце 23 февраля 1956 года (когда произошло резкое ухудшение или временное прекращение радиосвязи на коротких волнах) и даже геомагнитной бурей 1859 года, когда отказали телеграфные системы по всей Европе и Северной Америке.

Прежде всего стоит разобраться, как связаны вспышки на солнце и магнитные бури. Геомагнитная буря — это возмущение геомагнитного поля продолжительностью от нескольких часов до нескольких суток. Грубо говоря, это результат взаимодействия солнечного ветра и магнитосферы Земли.

Когда на Солнце отмечаются вспышки (причем затронутая вспышкой часть звезды в этот момент «смотрит» на Землю), то скорость ионизированных частиц (солнечного ветра) увеличивается и повышается давление на магнитосферу — она словно сжимается над планетой. Этот перепад давления и называют магнитной бурей.

Геомагнитные бури действительно могут влиять на многие сферы жизни человека, например вызывают нарушения связи, систем навигации космических кораблей, возникновение поверхностных зарядов на трансформаторах и трубопроводах и даже разрушение энергетических систем. Так, в марте 1989 года из-за мощной вспышки была нарушена работа радиосвязи по всему миру. Особенно масштабные сбои произошли в энергосистеме канадской провинции Квебек, а полярные сияния во время бури наблюдались до широты Мексики и острова Большой Кайман.

И, конечно, космическую погоду связывают с влиянием на здоровье и самочувствие людей. Евгений Багашов — научный сотрудник лаборатории проблем ядерной физики и безопасности научного учреждения «ОИЭЯИ-Сосны» НАН Беларуси — ранее прокомментировал нам, что конкретные механизмы влияния космической погоды на здоровье человека пока не установлены.

— Имеются лишь многочисленные исследования, показывающие корреляцию между изменениями космической погоды и различными заболеваниями человека. Но одной корреляции для установления причинной связи недостаточно. Одна из гипотез (просто для примера) утверждает, что основной канал воздействия космической погоды на человека — это модуляция резонанса Шумана (резонансной частоты электромагнитных волн в атмосфере). Резонанс Шумана, в свою очередь, тесно связан с циркадными ритмами (биологическими «часами») и, таким образом, может оказывать воздействие на организм в целом. Но до сих пор непонятно, как это работает, — отсюда и большая часть сомнений. Кроме того, космическая погода влияет непосредственно на земную. Один из ключевых факторов тут — поток космических лучей, которые являются основным источником ионизации в атмосфере. При высокой солнечной активности космических лучей становится меньше, а при низкой, наоборот, больше, и это прямо воздействует на силу вертикального тока в атмосфере, на интенсивность конденсации и формирование облаков, на атмосферную завихренность и атмосферное давление и тому подобное. Некоторые ученые предполагают, что вспышки на Солнце способны спровоцировать головную боль, повышать артериальное давление, снижать работоспособность и вызывать обострение различных хронических болезней. Но пока все же непонятно, что первично: воздействие геомагнитной бури или заболевание, о котором человек может даже не подозревать.

Откуда появилась информация про шестидневный блэкаут в декабре?



Кольцеобразное солнечное затмение 20 мая 2012 года. Фото: Reuters

Предупреждения о блэкауте в декабре 2019 года появились в англоязычной прессе еще в конце сентября. А арабоязычный новостной канал Al-Arabiya заявил , что предполагаемая «сверхмощная солнечная буря» происходит один раз каждые 250 лет.

До русскоязычного сегмента Сети сообщение докатилось с некоторым опозданием. Однако к этому заявлению возникает несколько вопросов.

Во-первых, современная наука может достоверно предсказать наступление магнитной бури при помощи космических аппаратов минимум за 1 час, а максимум — за 27−45 суток: в этом случае предсказываются возмущения геомагнитной активности, связанные с рекуррентными (то есть происходящими с периодичностью 27 суток, что приблизительно равно периоду обращения Солнца вокруг своей оси) активными процессами на нашей звезде.

Также есть прогноз за двое суток (солнечный ветер «прилетает» на Землю примерно за 1,5−5 суток) и 7 суток (эти наблюдения опираются на текущие наблюдения активных областей вблизи восточного лимба Солнца и их перемещение к линии Солнце — Земля через время, примерно равное четверти периода обращения звезды). Но довольно сложно дать точный прогноз более чем за два месяца.

Во-вторых, если сопоставить даты с циклом солнечной активности Швабе-Вольфа , который равен примерно 11 годам, то мы сейчас наоборот в зоне минимума — последний максимум был в 2014-м. НАСА утверждает , что следующий пик должен прийтись на 2025 год.

Если же взять вековой цикл солнечной активности — «цикл Гляйсберга» — то его последний максимум наблюдался в середине XX века, а следующий должен прийтись примерно на середину XXI века.

В-третьих, непонятно, почему о такой масштабной катастрофе не сообщает НАСА или Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН. Зато на сатирическом новостном сайте Huzlers.com есть заметка за 2014 год , гласящая, что «Земля переживет шесть дней почти полной темноты» с 16 по 22 декабря. «В течение этих дней мир останется без солнечного света из-за солнечной бури, которая приведет к обилию пыли и космического мусора и, таким образом, заблокирует 90% солнечного света», — сообщает чикагский сатирический блог. Причем похожие фейки появлялись и в 2015-м , и 2016-м , разве что тогда срок увеличился с шести дней до двух недель.

Разумеется, мы не будем однозначно утверждать, что в декабре 2019 года не будет никаких магнитных бурь, даже уровня G1. Но точный прогноз мы получим за несколько дней, а то и часов.