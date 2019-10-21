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Новые iPhone 11 еще официально не продаются в Беларуси, но уже подешевели
22.10.2019 11:13 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Официальные продажи iPhone 11 и iPhone 11 Pro в Беларуси стартуют в 25 октября. Впрочем, купить устройства в Минске можно было и в первый день мировых продаж. С того момента цены на устройства успели снизиться. Мы выяснили, на сколько.
В странах первой волны iPhone 11 и iPhone 11 Pro начали продаваться 20 сентября. Тогда же их в Минск привезли и частные продавцы.
За
Чуть более «навороченный»
Увеличенный
Официальные цены смартфонов в Беларуси такие: iPhone 11 (64 ГБ) — 2099 рублей, iPhone 11 Pro (64 ГБ) — 2999 рублей, iPhone 11 Pro Max (64 ГБ) — 3299 рублей. При покупке вы получите полноценную гарантию, которую могут обеспечить не все интернет-магазины.
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Официальные продажи iPhone 11 и iPhone 11 Pro в Беларуси стартуют в 25 октября. Впрочем, купить устройства в Минске можно было и в первый день мировых продаж. С того...
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