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Новые iPhone 11 еще официально не продаются в Беларуси, но уже подешевели

22.10.2019 11:13 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Официальные продажи iPhone 11 и iPhone 11 Pro в Беларуси стартуют в 25 октября. Впрочем, купить устройства в Минске можно было и в первый день мировых продаж. С того момента цены на устройства успели снизиться. Мы выяснили, на сколько.

Новые iPhone 11 еще официально не продаются в Беларуси, но уже подешевели

В странах первой волны iPhone 11 и iPhone 11 Pro начали продаваться 20 сентября. Тогда же их в Минск привезли и частные продавцы.

За iPhone 11 в версии с 64 ГБ постоянного хранилища тогда у нас просили порядка 2200 рублей. Сегодня такой же аппарат получится купить 1980 рублей. Разница в стоимости равняется 10%. Чтобы увидеть все цены, нажмите на кнопку «Все предложения на Kupi.TUT.BY».

Чуть более «навороченный» iPhone 11 Pro (64 ГБ) продавался всего месяц назад от 3200−3300 рублей. В нашем каталоге минимальная цена аппарата сегодня составляет 2940 рублей. Разница в стоимости равняется 11%. Чтобы увидеть все цены, нажмите на кнопку «Все предложения на Kupi.TUT.BY».

Увеличенный iPhone 111 Pro Max (64 ГБ) тогда стоил порядка 3500−3700 рублей. Нынешняя цена аппарата — от 3180 рублей. Разница в стоимости равняется 15%. Чтобы увидеть все цены, нажмите на кнопку «Все предложения на Kupi.TUT.BY».

Официальные цены смартфонов в Беларуси такие: iPhone 11 (64 ГБ) — 2099 рублей, iPhone 11 Pro (64 ГБ) — 2999 рублей, iPhone 11 Pro Max (64 ГБ) — 3299 рублей. При покупке вы получите полноценную гарантию, которую могут обеспечить не все интернет-магазины.

 
Теги: Минск
 
 
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Официальные продажи iPhone 11 и iPhone 11 Pro в Беларуси стартуют в 25 октября. Впрочем, купить устройства в Минске можно было и в первый день мировых продаж. С того...
 
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