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Маск отправил первый твит через спутник SpaceX. Это стало поводом для шуток и сомнений

22.10.2019 16:52 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Сегодня, 22 октября, Илон Маск сообщил в Twitter, что отправил первый твит через спутниковую сеть Starlink, которая должна обеспечить весь мир дешевым высокоскоростным интернетом. Это тут же стало поводом для шуток и сомнений.

Маск отправил первый твит через спутник SpaceX. Это стало поводом для шуток и сомнений
SpaceX

«Отправляю этот твит через космический спутник Starlink

 
 
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Сегодня, 22 октября, Илон Маск сообщил в Twitter, что отправил первый твит через спутниковую сеть Starlink, которая должна обеспечить весь мир дешевым высокоскоростным...
 
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