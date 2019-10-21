Маск отправил первый твит через спутник SpaceX. Это стало поводом для шуток и сомнений

Источник материала: IT.Tut.by

Сегодня, 22 октября, Илон Маск сообщил в Twitter, что отправил первый твит через спутниковую сеть Starlink , которая должна обеспечить весь мир дешевым высокоскоростным интернетом. Это тут же стало поводом для шуток и сомнений.



SpaceX

«Отправляю этот твит через космический спутник Starlink