|
Маск отправил первый твит через спутник SpaceX. Это стало поводом для шуток и сомнений
22.10.2019 16:52 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Сегодня, 22 октября, Илон Маск
«Отправляю этот твит через космический спутник Starlink
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня, 22 октября, Илон Маск сообщил в Twitter, что отправил первый твит через спутниковую сеть Starlink, которая должна обеспечить весь мир дешевым высокоскоростным...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)