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Установлена причина смерти Александра Македонского

25.10.2019 09:42 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Александр Македонский умер в результате острого панкреонекроза — острой формы заболевания поджелудочной железы. Об этом сообщает издание Greek Reporters со ссылкой на ученых из Университета Аристотеля в Греции. Кратко об этом пишет Lenta.ru.

Установлена причина смерти Александра Македонского
Фото: wikipedia

«Начало симптомов характеризовалось сильной болью в животе после обильной еды и вина, сопровождаемой лихорадкой и ежедневным прогрессирующим ухудшением в течение четырнадцати дней», — объясняется в исследовании греческих ученых.

По словам автора исследования, почетного профессора медицины, доктора Томаса Герасимидиса, у Александра Македонского начался сепсис — воспалительная реакция в ответ на острый панкреонекроз. Это заболевание развилось у него на фоне желчнокаменной болезни и пристрастия к алкоголю и тяжелой пище.

Ученые сделали этот вывод, проанализировав описанные античными историками последние дни македонского царя и симптомы его болезни. При этом исследователи отвергли старые версии смерти македонского царя — предполагалось, что он мог умереть от малярии, пневмонии, брюшного тифа или лихорадки Западного Нила. Ученые изучали этот вопрос с 1995 года.

Александр Великий был македонским царем с 336 по 323 год до нашей эры. За свое непродолжительное царствование он основал 70 городов и покорил Персидскую империю. Он скончался в Вавилоне и, как считается, был похоронен в Египте, однако место его захоронения так и не было найдено. После смерти Александра его империя быстро распалась.

 
 
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Александр Македонский умер в результате острого панкреонекроза — острой формы заболевания поджелудочной железы. Об этом сообщает издание Greek Reporters со ссылкой...
 
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