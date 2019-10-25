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В Беларуси управляемой ракетой взорвали бронированный объект

25.10.2019 10:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

На полигоне под Борисовом испытали пусками модернизированную ПТУР (противотанковую управляемую ракету) по бронированной цели. Пуски прошли успешно. Фото испытаний появились в телеграм-канале Министерства обороны Беларуси.

В Беларуси управляемой ракетой взорвали бронированный объект
Фото: Телеграм-канал Министерства обороны Беларуси

В результате модернизации ракета 9М113М получила усиленный кумулятивный заряд, возможность гарантированно преодолевать динамическую защиту и повышенную бронепробиваемость — она выросла с 250 до 375 брони.

В Беларуси управляемой ракетой взорвали бронированный объект
Фото: Телеграм-канал Министерства обороны Беларуси
В Беларуси управляемой ракетой взорвали бронированный объект
Фото: Телеграм-канал Министерства обороны Беларуси

9М113М — ракета противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) второго поколения «Конкурс». Таким боеприпасов можно поражать бронетанковую технику (включая модели с динамической защитой), укрепленные огневые точки, подвижные и неподвижные наземные цили инизколетящие вертолеты. Дальность поражения — до 4000 метров.

 
 
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На полигоне под Борисовом испытали пусками модернизированную ПТУР (противотанковую управляемую ракету) по бронированной цели. Пуски прошли успешно. Фото...
 
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