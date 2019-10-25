|
Сервис кредитных аукционов для бизнеса CashMarket учредил специальную номинацию на конференции «СТАРТАП ГОДА»
25.10.2019 11:06 — Новости Hi-Tech | Bybanner
Источник материала: Bybanner
Онлайн-биржа кредитов для бизнеса
Татьяна отметила, что конференция «СТАРТАП ГОДА» проходит уже в пятый раз и является ключевым событием во всей стране. По ее словам, центр «Стартап Технологии» за 10 лет своей деятельности создал в Беларуси уникальное сообщество ИТ-предпринимателей, экспертов и инвесторов.
«Здесь нет разницы программист ты, финансист или работаешь в реальном секторе экономики. Любой может создать стартап и IТ-проект на благо будущего», – добавила Татьяна Мойсеенок.
По словам директора центра «
О компании CashMarket
Сервис
Все операции в рамках сервиса регламентируется строгими договорами с банками, поэтому сервис гарантирует выполнение условий банками-кредиторами. Все данные клиентов надежно защищены и являются строго конфиденциальными.
О конференции «СТАРТАП ГОДА»
Международная конференция «СТАРТАП ГОДА» проводится центром «Стартап Технологии» с 2015 года. Здесь представляются лучшие проекты со всей Беларуси и других стран Восточной Европы. Эксперты дают экспертную оценку проектов.
На конференции «СТАРТАП ГОДА» освещаются новые тенденции в мире бизнеса и информационных технологий.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сервис кредитных аукционов для бизнеса CashMarket учредил специальную номинацию на конференции «СТАРТАП ГОДА»
Онлайн-биржа кредитов для бизнеса CashMarket учредила специальную номинацию для fintech-проектов в рамках конференции «СТАРТАП ГОДА»: лучший fintech-стартап получит...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)