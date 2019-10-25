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Китаец «залипал» в телефон по ночам, и теперь у него инсульт глаз

25.10.2019 12:01 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Мужчина по имени Ван из китайского города Сиань едва ли не каждый вечер перед сном подолгу «залипал» в мобильные игры на своем смартфоне практически в полной темноте и из-за этого чуть не ослеп на один глаз. Об этом сообщает ресурс Mothership.sg.

Китаец «залипал» в телефон по ночам, и теперь у него инсульт глаз
Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: Online Marketing / Unsplash

В определенный момент глаза Вана начали уставать сильнее, чем обычно. Но тогда геймер не предал этому особого значения и не отказался от своего любимого занятия. Через какое-то время ситуация стала сложнее. Мужчина проснулся утром и понял, что практически ослеп на правый глаз — Вану пришлось обратиться к медикам.

В больнице геймеру поставили диагноз — окклюзия артерии сетчатки (заболевание еще называют «глазным инсультом»). Из-за этого недуга на кровеносных сосудах сетчатки образуются кровяные сгустки, которые препятствуют потоку сигналов, идущих в мозг. В таком состоянии больной может испытывать ощутимые боли, а также частично потерять способность видеть.

Офтальмолог, обследовавший Вана, после заявил: случай не самый редкий. В месяц к нему обращаются порядка 20 человек с таким же заболеванием. Впрочем, в случае с Ваном все обошлось — его состояние удалось нормализовать. Медик также заметил: подобные «глазные инсульты», если вовремя не принять меры, могут привести к постоянной потере зрения.

 
 
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Мужчина по имени Ван из китайского города Сиань едва ли не каждый вечер перед сном подолгу «залипал» в мобильные игры на своем смартфоне практически в полной...
 
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