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«Она сделает военных суперсолдатами». Китайцы разработали новую винтовку
25.10.2019 16:01 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Китайцы разработали новую винтовку, оснащенную индивидуальным боевым модулем — он включает в себя десятки современных устройств, включая интерфейс обмена информацией, который крепится на груди солдата. Об этом
Впервые оружие появилось на параде, посвященном дню образования КНР. Сообщается, что винтовка была разработана Научно-исследовательским институтом № 208 China Ordnance Industries, сотрудники которого в свое время сделали и винтовку QBZ-95 — основное стрелковое оружие китайской армии.
По словам Хек Лонга, заместителя руководителя НИИ № 208б новое оружие в будущем должно сделать китайских военнослужащих «суперсолдатами».
Испытатели оружия уже заявляли, что винтовка надежна, удобна и современна. Она не выполнена по схеме булл-пап, как QBZ-95, а имеет более традиционную компоновку. Вероятно, она изготавливается из высокотехнологичных материалов и намного легче предшественниц. Продвинутая оптика с дальномером позволяет в любое время суток измерить расстояние до цели.
Оружие уже испытывали, включая тесты в суровых условиях — рукотворной песчаной буре и речной воде с илом. Винтовка успешно выдержала все испытания.
Что конкретно за модель имеется в виду, defenseworld.net не сообщает. Возможно, речь идет об
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Китайцы разработали новую винтовку, оснащенную индивидуальным боевым модулем — он включает в себя десятки современных устройств, включая интерфейс обмена...
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