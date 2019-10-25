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«Она сделает военных суперсолдатами». Китайцы разработали новую винтовку

25.10.2019 16:01 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Китайцы разработали новую винтовку, оснащенную индивидуальным боевым модулем — он включает в себя десятки современных устройств, включая интерфейс обмена информацией, который крепится на груди солдата. Об этом пишет defenseworld.net.

«Она сделает военных суперсолдатами». Китайцы разработали новую винтовку
Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Впервые оружие появилось на параде, посвященном дню образования КНР. Сообщается, что винтовка была разработана Научно-исследовательским институтом № 208 China Ordnance Industries, сотрудники которого в свое время сделали и винтовку QBZ-95 — основное стрелковое оружие китайской армии.

По словам Хек Лонга, заместителя руководителя НИИ № 208б новое оружие в будущем должно сделать китайских военнослужащих «суперсолдатами».

Испытатели оружия уже заявляли, что винтовка надежна, удобна и современна. Она не выполнена по схеме булл-пап, как QBZ-95, а имеет более традиционную компоновку. Вероятно, она изготавливается из высокотехнологичных материалов и намного легче предшественниц. Продвинутая оптика с дальномером позволяет в любое время суток измерить расстояние до цели.

Оружие уже испытывали, включая тесты в суровых условиях — рукотворной песчаной буре и речной воде с илом. Винтовка успешно выдержала все испытания.

Что конкретно за модель имеется в виду, defenseworld.net не сообщает. Возможно, речь идет об этой винтовке под патрон 5,8×42.

 
 
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Китайцы разработали новую винтовку, оснащенную индивидуальным боевым модулем — он включает в себя десятки современных устройств, включая интерфейс обмена...
 
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