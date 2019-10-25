У белоруски на отдыхе украли телефон. Теперь на ее лицевом счете «минус» в 800 рублей

Источник материала: IT.Tut.by

В редакцию 42.TUT.BY довольно часто обращаются с проблемой, которую можно описать как: «Съездил в отпуск и случайно ушел „в минус“ на серьезную сумму». Но описанный ниже случай отличается. По словам Анны, абонента А1, ее смартфон украли, пока она находилась за пределами страны. Ситуацию прокомментировали представители оператора.





Анна рассказала, что в июле отдыхала в Греции. Там у девушки украли смартфон, в котором находилась SIM-карта с активированным роумингом. По приезде обратно в Беларусь выяснилось: на лицевом счете образовался «минус» в 836 рублей.

Анна уточняет: на SIM-карте был установлен «стандартный пароль». Возможно, кто-то сумел его подобрать и переставить симку в другой телефон: по распечатке звонков видно, что они совершались в страны Европы и Африки. Кроме того, девушка показала нам копию обращения в полицию. В нем подтверждается факт кражи смартфона, а также дата и время, когда это произошло.

Анна обратилась к оператору, которому предоставила копию обращения в полицию — другими словами, подтверждение факта, что к «минусу» на лицевом счете она не имеет отношения. Исходя из этого она попросила оператора провести перерасчет задолженности.

Сумма, которую одобрили к возврату в А1, составила 586 рублей. «Почему сумма именно такая, никто мне так и не смог внятно объяснить», — говорит девушка.

Что говорят в А1

Мы попросили прокомментировать ситуацию представителей А1. Вот что нам ответили в пресс-службе компании.

— Согласно договору об оказании услуг клиент несет полную ответственность за использование связи третьими лицами, в том числе при утере либо краже смартфона и/или SIM-карты. Во избежание значительных начислений договором предусмотрена обязанность клиента в случае кражи в течение 24 часов уведомлять компанию о случившемся. Этого абонент не сделала.

По итогам первого обращения Анны в контакт-центр специалисты компании с учетом обстоятельства произошедшего приняли решение в порядке исключения произвести возврат части начислений за исходящие роуминговые соединения. При этом при повторном обращении в дополнительном перерасчете клиенту было отказано.

Представители А1 добавили, что связаться с компанией, находясь в роуминге, можно по телефону, через форму на сайте, в личном кабинете, а также через официальные аккаунты оператора в соцсетях.