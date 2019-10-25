﻿ У белоруски на отдыхе украли телефон. Теперь на ее лицевом счете «минус» в 800 рублей. 21.by
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У белоруски на отдыхе украли телефон. Теперь на ее лицевом счете «минус» в 800 рублей

26.10.2019 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В редакцию 42.TUT.BY довольно часто обращаются с проблемой, которую можно описать как: «Съездил в отпуск и случайно ушел „в минус“ на серьезную сумму». Но описанный ниже случай отличается. По словам Анны, абонента А1, ее смартфон украли, пока она находилась за пределами страны. Ситуацию прокомментировали представители оператора.

У белоруски на отдыхе украли телефон. Теперь на ее лицевом счете «минус» в 800 рублей

Анна рассказала, что в июле отдыхала в Греции. Там у девушки украли смартфон, в котором находилась SIM-карта с активированным роумингом. По приезде обратно в Беларусь выяснилось: на лицевом счете образовался «минус» в 836 рублей.

Анна уточняет: на SIM-карте был установлен «стандартный пароль». Возможно, кто-то сумел его подобрать и переставить симку в другой телефон: по распечатке звонков видно, что они совершались в страны Европы и Африки. Кроме того, девушка показала нам копию обращения в полицию. В нем подтверждается факт кражи смартфона, а также дата и время, когда это произошло.

Анна обратилась к оператору, которому предоставила копию обращения в полицию — другими словами, подтверждение факта, что к «минусу» на лицевом счете она не имеет отношения. Исходя из этого она попросила оператора провести перерасчет задолженности.

Сумма, которую одобрили к возврату в А1, составила 586 рублей. «Почему сумма именно такая, никто мне так и не смог внятно объяснить», — говорит девушка.

Что говорят в А1

Мы попросили прокомментировать ситуацию представителей А1. Вот что нам ответили в пресс-службе компании.

— Согласно договору об оказании услуг клиент несет полную ответственность за использование связи третьими лицами, в том числе при утере либо краже смартфона и/или SIM-карты. Во избежание значительных начислений договором предусмотрена обязанность клиента в случае кражи в течение 24 часов уведомлять компанию о случившемся. Этого абонент не сделала.

По итогам первого обращения Анны в контакт-центр специалисты компании с учетом обстоятельства произошедшего приняли решение в порядке исключения произвести возврат части начислений за исходящие роуминговые соединения. При этом при повторном обращении в дополнительном перерасчете клиенту было отказано.

Представители А1 добавили, что связаться с компанией, находясь в роуминге, можно по телефону, через форму на сайте, в личном кабинете, а также через официальные аккаунты оператора в соцсетях.

 
 
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