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Тест: что вы знаете о человеческом теле

27.10.2019 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Люди прожолжают верить в некоторые мифы о нашем теле, вроде тех, что у нас всего лишь пять чувств. 42.TUT.BY предлагает угадать, какое из этих утверждений правда, а какое ложь, и заодно узнать о своем организме немного больше.

 
 
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Люди прожолжают верить в некоторые мифы о нашем теле, вроде тех, что у нас всего лишь пять чувств. 42.TUT.BY предлагает угадать, какое из этих утверждений правда,...
 
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