Тест: что вы знаете о человеческом теле

Источник материала: IT.Tut.by

Люди прожолжают верить в некоторые мифы о нашем теле, вроде тех, что у нас всего лишь пять чувств. 42.TUT.BY предлагает угадать, какое из этих утверждений правда, а какое ложь, и заодно узнать о своем организме немного больше.