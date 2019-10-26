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Тест: что вы знаете о человеческом теле
27.10.2019 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Люди прожолжают верить в некоторые мифы о нашем теле, вроде тех, что у нас всего лишь пять чувств. 42.TUT.BY предлагает угадать, какое из этих утверждений правда, а какое ложь, и заодно узнать о своем организме немного больше.
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Люди прожолжают верить в некоторые мифы о нашем теле, вроде тех, что у нас всего лишь пять чувств. 42.TUT.BY предлагает угадать, какое из этих утверждений правда,...
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